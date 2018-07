Von Brigitte Fritz-Kador

Startpunkt der Baustellenrundfahrt des Heilbronner Gemeinderates war der Platz am Bollwerksturm. Die zwei großen, geschwungenen Bauvorhaben, die das Areal zu einem relativ geschlossenen Platz formen, ein Wohn- und Geschäftshaus und das Hotel "Mercure", sind so gut wie fertiggestellt. Welche Dimension dieser neu geschaffene Platz haben wird, war allerdings nicht feststellbar: Zu viel Baumaschinen, Geräte und Zäune. Da kann man sich eher noch vorstellen, dass das Nebeneinander von drei so großen Bauvorhaben einiges an Baumanagement erforderte.

Aber immerhin: Die beiden schönen großen Platanen sind stehen geblieben, werden bald willkommene Schattenspender sein und sich zusammen mit dem Bollwerksturm zu einem Trio arrangieren. Alles wäre wunderbar, hätte man beim Hotelbau eine wertigere Fassade und eine freundlicher Fenstergestaltung gewählt und vor allem beim Griff in den Farbtopf nicht zielsicher die Farbtöne erwischt, die man sonst aus Kinderwindeln kennt.

Der Bollwerksturm, früher Teil der Stadtbefestigung, hätte es verdient. Dennoch: Im Zusammenspiel von verschiedenen Flächen, Ebenen und vertikalen Markierungen wird dieser Platz, der nach Kiliansplatz und Marktplatz zum dritten Hauptplatz in Heilbronn machen. Mit 6500 Quadratmetern steht ihm das zu. Zugleich wird er als eine Art "Kopfbahnhof" für alle dienen, die dem Neckar entlang bummeln oder radeln, hier löst sich die Untere Neckarstraße in Wohlgefallen auf.

Das ist wichtig für die Funktion, die dieser Platz nach dem Willen der Planer annehmen soll - u.a. Fußgängern und Radlern in die Innenstadt und zur bequem erreichbaren "experimenta".umzulenken. Auch in Ergänzung zur Neckarbühne ist es vorgesehen, hier Veranstaltungen stattfinden zu lassen.

Die versprochene Aufenthaltsqualität wird auch von den vor dem Hallenbad Soleo installierten Wasserspielen, den vielen abwechslungsreichen Sitzmöglichkeiten, dem nächtlichen Lichtkonzept, den Bäume und der sonstigen Begrünung wie auch vom Straßencafé des Hotels bestimmt werden - und mit einem anspruchsvollen Bodenbelag. Weil man da in Heilbronn schon hohes Lehrgeld gezahlt und viele Erfahrungen gesammelt hat, sollen hier jetzt Komfort, Qualität und Optik der anthrazitfarbenen Basaltsteinen, die auf 4500 qm Fläche verlegt werden, stimmen.

Keine Begeisterung löst es aus, dass der Platz teilweise befahren werden kann, d.h. von anreisenden Hotelgästen. Busladungen von Touristen, die man für die Buga durchaus erwartet mag man sich hier nicht vorstellen. Und wie das Nebeneinander von Fußgänger und (rasenden) Radlern funktioniert, wird die Erfahrung zeigen. Auch bei der Namensgebung will man sich Mühe machen und sich nicht einfach mit "Platz am Bollwerksturm" oder anderen Kombinationen begnügen. Nein, diesmal soll eine Frau als Namensgeberin gewählt werden.

Die Überlegungen dazu sind noch nicht abgeschlossen, aber bis die ersten Straßenschilder aufgestellt werden, ist es ja noch eine Weile.