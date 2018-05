(guz/zg) Die Kühlwagen stehen in Reih' und Glied und ihre Aggregate brummen hörbar vor sich hin - am Sonntag durchaus mit Berechtigung: Nach dem verregneten und eher kühlen Auftakt ist am Wochenende die Sonne ins Heilbronner Weindorf zurückgekehrt - zumindest zeitweise. Stefan Grohner ordert am Sonntag sein zweites Zehntele. Er wechselt vom Kerner zum Grauburgunder, schiebt die Sonnenbrille ins Gesicht, tritt aus dem Schatten des Schirms - was ihm im dichten Gedränge fast den Inhalt seines Glases kostet - und genießt. "Tolle Stimmung hier", sagt er. Der Rest seiner Weinsberger "Boygroup" hält es eher mit den Rotweinen. Sie prosten sich zu, suchen sich einen besseren Platz, der mehr Überblick bietet, plaudern, feiern und gucken - vielleicht findet sich ja neben einem neuen Lieblingswein auch die große Liebe. Unter den Tausenden Besuchern nicht ausgeschlossen.

Am Wochenende hat sich das 44. Weindorf dann doch zu dem entwickelt, was es sein soll: Ein ausgelassenes Fest für Genießer und eine zwanglose Kommunikationsplattform. Wo am Freitag noch die Schirme regierten, die Stände fast verwaisten und die Würste auf den Grills immer dunkler wurden, hellte sich die Stimmung jetzt deutlich auf. Auch bei den Winzern und Gastronomen, die sich über mangelnden Andrang nicht mehr beschwerten. Auch die Organisatoren um Heilbronns Marketingchef Bernhard Winkler waren in Anbetracht des Auftakts dann doch zufrieden: Bis Samstagabend hatten geschätzte 40.000 Besucher auf dem Weindorf vorbeigeschaut. Umsatzmäßig allerdings hat das diesjährige Weindorf das Vorjahr bei den Gastronomen und Imbissbetrieben mit einer Vielfalt von über 100 kulinarischen Schmankerln bislang übertroffen, aber den Mehrjahresschnitt nicht erreicht. Gastronom Uwe Straub und das Käshäusle von Otto Gollerthan haben sich ebenso wie das Weingut Kistenmacher-Hengerer in das Weindorf integriert und erfreuten sich einer guten Nachfrage.

Zahlreich genutzt haben die Besucher auch vom mitunter führerscheinrettende Bus- und Stadtbahnangebot. In teils proppenvollen Wagen kamen die Gäste aus dem Weinsberger Tal und Hohenlohe sowie erstmals aus Richtung Neckarsulm direkt zum Marktplatz. Der Ordnungsdienst hatte in Zusammenarbeit mit dem Vollzugsdienst und der Polizei bislang weniger zu tun, um den Fahrkorridor für die Busse und Stadtbahn freizuhalten. Die ausgeleuchtete Sülmerstraße war vor allem rund um den Hafenmarkt stark frequentiert und taghell erleuchtet. Es gingen erneut weniger Flaschen zu Bruch: Mit insgesamt 11.843 gesammelte Flaschen in den beiden ersten Tagen blieb der Flaschensammeldienst unter der Regie des Tauchklubs zwar ein Drittel unter den Vorjahreszahlen, aber trotzdem hatten die über 40 Helfer alle Hände voll zu tun.

Bis einschließlich kommenden Sonntag bietet das 44. Weindorf rund ums Rathaus täglich 320 verschiedene Weine und Sekte sowie ein abwechslungsreiches Programm, am heutigen Dienstag etwa die verdeckte Weinprobe und einen Auftritt der SKN-Big Band.

Info: Das Weindorf rund um das Heilbronner Rathaus ist an Werktagen von 15 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet.