Heilbronn. (bfk) Rund 130 Mitglieder der CDU waren in den Meistersaal des Hauses des Handwerks gekommen, um durch ihre Abstimmung die Weichen für das Wahljahr 2014 zu stellen: Die Aufstellung der CDU-Liste für die Gemeinderatswahl im Mai stand an.

Die Rolle, starke Töne zu produzieren obliegt bekanntlich dem Fraktionsvorsitzenden Alexander Throm, der in seiner Bilanz der letzten Wahlperiode des Gemeinderates keine Gelegenheit zum Eigenlob ausließ. Der Slogan "Heilbronn im Wandel" bedeute "Wir sind mittendrin" lobte er die Heilbronner Dynamik, die Leistungen seiner CDU und die von OB Helmut Himmelsbach (parteilos), seinerzeit von der CDU nach Heilbronn geholt. Dass er dabei Erfolge, die auch dank dem Abstimmungsverhalten anderer Fraktionen zustande kamen, allein auf den CDU-Schild hob, gehört zum Kapitel "Wahlkampfrhetorik". Auf Platz eins der Liste zum Gemeinderat kam ohne Überraschung zum vierten Mal MdB Thomas Strobl. Der CDU-Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende fehlte selten bei den Ratssitzungen, auch wenn er sich in den letzten Jahren kaum mehr zu Wort meldete. Auf Platz zwei und drei stehen auf der nach allerlei Proporz aufgestellten Liste Fraktionsvorsitzender Alexander Throm und seine Stellvertreterin Helga Drauz-Oertel.

Martin Diepgen, Kandidat der CDU für das Amt des Oberbürgermeisters, stellte in seiner Vorstellungsrede seine schon zuvor geäußerten Schwerpunkte noch einmal klar: Den Menschen in den Mittelpunkt stellen ("mit Empathie auf die Menschen zugehen"), das sei nicht zu verwechseln mit einer "Kuschelwohlfühlstadt", in der man zu allem "ja" sage, die Menschen sollten aber "orientiert" sein.

Wiederkehrendes Stichwort in seinen Ausführungen war "Balance halten", wenn es um die Sozialstruktur in der Stadt gehe, dann aber auch zu Entscheidungen stehen. Das allfällige Thema der Stärkung der Innenstadt - in Balance zur Stärkung der Stadtteile - arbeitete er besonders heraus. Und einen Akzent setzte er schon dadurch, dass er an den Anfang seiner Ausführungen die Forderung stellte, gerade jetzt die finanzielle Balance zu bewahren, damit Heilbronn auch nach der Buga noch Spielräume habe. Bereits da war ihm der Beifall der Mitglieder sicher, die ihn dann auch einstimmig zum OB-Kandidaten wählten. Unterschiede zu seinem Gegenkandidaten Harry Mergel SPD wurden nur in Nuancen oder partiell deutlich, etwa in seinem Statement zur Bildungspolitik.