(bfk) Vor einem Jahr war es eine schlechte Nachricht, jetzt ist es eine gute. Sie kamen beide aus der Schweiz und betreffen die SWS, die Südwestdeutschen Salzwerke AG. Im Heilbronner Salzbergwerk waren mehrere Tonnen Gestein von der Decke gebrochen. Hierzulande bekannt wurde der Vorfall durch einen Artikel im Schweizer Verbrauchermagazin "Der Beobachter".

Die SWS hatte den Vorfall bis dahin sozusagen "unter Tage" gehalten. Nachdem der Inhalt des Artikels auch vom Aufsicht führenden Landesamt für Bergbau in Freiburg bestätigt wurde, war die Aufregung groß. Die gute Nachricht kam von der Schweizer Bundesverwaltung direkt: "Das Bundesamt für Umwelt Bafu hat auf der Basis eines unabhängigen Gutachtens den Nachweis geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass die Langzeitsicherheit der Deponie grundsätzlich gewährleistet ist."

Im Heilbronner Salzbergwerk wird belasteter Müll eingelagert, auch Abbruchmaterial von Atomkraftwerken, vor allem aber Filterrückstände und Aschen aus Müllverbrennungsanlagen. Auch wenn die Bezeichnung "Giftmüll" nach den einschlägigen Regelwerken nicht zutrifft, harmloses Material ist es gewiss nicht. Das Einlagerungsgeschäft ist für die SWS ein lukrativer Geschäftszweig - und die Schweiz ist ein Großkunde. Hier aber ist die Gesetzeslage so, dass die Schweiz Müll nur dann verschicken und einlagern darf, wenn die Entsorgung umweltverträglich erfolgt.

Dieser Status war durch den Gesteinsabbruch in einer mit Müll aufgefüllten Kammer in Frage gestellt, und damit auch das Geschäft mit der Schweiz. Sie liefert schon seit mehr als zwei Jahrzehnte jährlich zwischen 15.000 und 20.000 Tonnen Müll nach Heilbronn - und soll dafür, so stand es damals im "Beobachter" zwischen 200 und 400 Euro je Tonne bezahlen.

Aufgeschreckt vom negativen Medienecho reagierte man bei der Südwestsalz spät, dann aber doch sichtlich bemüht, den Imageschaden möglichst klein zu halten. Am Montag (31. März) kam jetzt die amtliche Pressemitteilung heraus, dass das Schweizer Bundesamt für Umwelt (Bafu) die Langzeitsicherheit der Deponie für grundsätzlich gewährleistet hält. Nach den Vorfällen hatte das Bafu ein eigenes Gutachten bei der Montanuniversität Leoben in Auftrag gegeben.

Allerdings muss die SWS auch bestimmte Auflagen erfüllen, sie betreffen die Kammern der Untertagedeponie, nachdem durch Messungen festgestellt worden war, dass sich hier die Salzschicht schneller senkt. Durch eine "gezieltere Verfüllung" soll dieser Prozess verlangsamt werden, der dafür vorgesehene Verfüllplan wird als sicher beurteilt. Zudem sollen auch die Messstellen in den verfüllten Bereichen ersetzt und halbjährlich, statt bisher jährlich abgelesen beziehungsweise ausgewertet werden. Weitere Details dazu würden zur Zeit verarbeitet, heißt es in der Pressemitteilung. Und: "Das Bafu rechnet damit, dass die entsprechende Genehmigung des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau von Baden-Württemberg bis Ende Juni 2014 vorliegen wird."