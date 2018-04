Heilbronn. (pol/mün) Wer eine SMS mit der Nachricht erhält, dass ein Paket demnächst geliefert werde, der muss derzeit sehr vorsichtig sein. Nach Angaben der Heilbronner Polizei könnte es sich um den Versuch handeln, mit einer Schadsoftware das Handy des Nutzers zu kapern.

In der SMS sei ein Link zu einer Internetadresse, bei der man den Status der Versendung einsehen könne. Doch beim Klicken dieses Links spielt sich offenbar eine Schadsoftware, ein so genannter "Trojaner", auf das Smartphone, und versendet den Trojaner an alle Telefonnummer im Adressbuch des Mobilfunkgeräts. Offenbar sei es den Tätern auch gelungen, auf gespeicherte Kontendaten zuzugreifen und Gelder zu überweisen. Höchstwahrscheinlich können durch die Schadsoftware zudem sämtliche Nutzerdaten (Kontakte, Nachrichten, etc.) ausgelesen werden, warnt die Polizei Heilbronn.

Aufmerksam wurden die Ermittler auf diese Straftaten, weil sich in den vergangenen Tagen Anzeigen häuften, bei denen Nutzer von SMS mit Schadsoftware berichteten.