(bfk) Es war nicht die große Liebe, es ging nur um Geld. Als das eine 48-jährige Frau aus Weil der Stadt einsehen musste, wandte sie sich an die Polizei. Sie hatte einem 44-Jährigen Heilbronner 500 Euro geliehen, die er nicht zurückbezahlte. Dass ihn das Leonberger Amtsgericht deshalb nun zu drei Monaten Haft wegen Betruges verurteilte, hängt aber mit seiner kriminellen Vergangenheit als Heiratsschwindler zusammen, er ist einschlägig vorbestraft. Kennengelernt hatte man sich übers Internet. Weder über seine Ehe noch seine Arbeitslosigkeit informierte der Mann seine neue Bekanntschaft, das erbetene Geld, so seine Darstellung, brauche er für Mietrückstände.

Diese Form der Geldbeschaffung war für den jetzt Verurteilten offenbar ein gängiges Verfahren, er war bereits 2013 in Mannheim zu einer Strafe von über zwei Jahren Haft verurteilt worden, weil er einer anderen Frau 100.000 Euro für ein gemeinsames Haus in Italien abgeluchst hatte. Tatsächlich aber benötigte er das Geld für seine Spielschulden. Er ist offenbar spielsüchtig, will seine Sucht aber im Gefängnis therapieren lassen.

Die geschädigte Frau hat das Geld inzwischen von den Eltern des Mannes zurückbekommen, vielleicht zeigte sie sich auch deshalb bereit, dem Mann nach Absitzen seiner Haftstrafe "freundschaftlich" weiter zu helfen, die Beziehung aber sei "aus".