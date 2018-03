Von Brigitte Fritz-Kador

Über 83 000 Besucher feierten vor und nach den Spielen die Fußball-WM 2014 im größten Fandorf Baden-Württembergs auf der Heilbronner Theresienwiese. Auch in diesem Jahr hofft wieder auf diese Zahl - wetterabhängig. Dass man es in Heilbronn, nach Absagen in vielen anderen Städten Baden-Württembergs (nach derzeit bekanntem Stand der Dinge wird es größere Fandörfer nur in Freiburg und Mosbach geben) immer wieder schafft, ein Fandorf erfolgreich auf die Beine zu stellen, liegt auch an der Konstruktion: Potente Sponsoren unterstützen die Zusammenarbeit eines privaten Veranstalters mit einem öffentlichen, der Heilbronn Marketing GmbH (HMG).

Zudem ist das Fandorf auf der innenstadtnahen Theresienwiese über die guten Anbindungen an den ÖPNV leicht zu erreichen, so werden z.B. für spät endende Spiele zusätzliche Stadtbahnwagen bereitgestellt. Auch hat das Heilbronner Fandorf einen guten Ruf: Unschöne Vorfälle hat es in den seit 2006 zurückliegenden Fandörfern kaum gegeben. Beim letzten Fandorf zur WM 2014, mussten lediglich fünf Hausverbote (wegen Zündung von Feuerwerkskörpern) ausgesprochen werden.

Die Spiele werden auf einer über 25 qm großen LED-Leinwand übertragen, neben den Spielen der DFB-Elf sind das in der Vorrunde alle Partien der Türkei, Italien und Russland sowie das Eröffnungsspiel Frankreich gegen Rumänien. Eine große Rolle spielt das Thema "Sicherheit". Mit einem weiterentwickelten Konzept und bei Kosten zwischen 80 000 und 100 000 Euro will man einen "höchstmöglichen Sicherheitsstandard bieten, werden in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden umfassende Maßnahmen ergriffen", betonen die Veranstalter.

Das heißt u.a., dass alle Besucher von professionellem Security-Personal beim Begehen des Geländes kontrolliert werden. Eine Benutzerordnung regelt, was mitgebracht werden darf: Fahnen bis zu einer gewissen Größe sind erlaubt, Vuvuzelas nicht. Auf für Fahrzeuge ist der Innenbereich tabu. Das komplette Gelände innerhalb der Einzäunung wird videoüberwacht: "Diese Videoüberwachung soll ein klares Zeichen für Störenfriede sein, die sich nicht an die Spielregeln halten möchten", sagt Hamann. Zusätzlich zu den fest installierten Kameras sind Sicherheitsmitarbeiter mit mobilen Bildaufnahmegeräten unterwegs. Weitere Aktionen sind auch mit der Polizei besprochen worden: "Wir begrüßen diese Maßnahmen der Veranstalter und unterstützen sie" sagt Thomas Nürnberger, zuständiger Revierleiter der Heilbronner Polizei.

Auch in einer anderen Beziehung ist für Sicherheit gesorgt. Anstelle des früher freien Eintritts werden jetzt zwei Euro erhoben, zweckbestimmt für einen halben Liter Mineralwasser, um bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen dem Dehydrieren der Fandorfbesucher vorzubeugen. "Damit kommen wir einem Wunsch des DRK nach", sagt Steffen Schoch von der HMG. Die Ursache für 80 Prozent aller Rettungseinsätze bei den bisherigen Fandörfern war fehlende Flüssigkeitszufuhr, vor allem bei jungen Menschen. Für Besucher, die gerne auf höherem bzw. erhöhtem Niveau bzw. unter einem Zeltdach mitfeiern, gibt es eine VIP-Lounge mit 300 Plätzen. Deren Besuch kostet richtig, auch wenn Freigetränke und eine "Stadionwurst" einschlossen sind: Einzelkarten zwischen 35 und 45 Euro, Tische für acht Personen zwischen 280 und 360 Euro. Die Veranstalter rechnen damit, dass hier vor allem Unternehmen für ihre Mitarbeiter und Kunden die 300 Plätze reservieren, für ein Spiel - oder für alle.

Der Etat für das Fandorf liegt bei 270 000 Euro, man rechnet mit einer knappen Deckung, auch durch Einnahmen aus der Gastronomie. An mehreren Ständen gibt es ein internationales Speisenangebot, Wein und Bier wird ausgeschenkt. Harte Sachen dagegen gibt es nicht.

Info: Welche Spiele übertragen werden steht unter http://fandorf-heilbronn.de/spielplan.php, weitere Infos unter www.heilbronn-marketing.de