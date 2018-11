Heilbronn will sich als "Marke" etablieren - dazu zählen auch markante Plätze in der Stadt wie hier der so genannte Hagenbuchersee - den gestauten Neckar bei der experimenta - und im Hintergrund die Weinberge am Wartberg. Foto: Heilbronn-Marketing

Von Brigitte Fritz-Kador

Und dann ist es doch heraus: "Eine Markenbildung ist kein demokratischer Vorgang" sagt Steffen Schoch, Chef der Heilbronn Marketing GmbH (HMG). Zusammen mit der Stadtverwaltung trägt sie das Vorhaben, Heilbronn zur Marke zu machen - nicht mehr und nicht weniger soll es sein. Schochs Aussage fällt, als OB Harry Mergel die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zur Markenbildung vorstellt. Diese ist zugleich verknüpft mit der Entwicklung einer Stadtkonzeption, die bis ins Jahr 2030 tragen soll. Mergel erinnert daran, dass die Ziele der letzten Stadtkonzeption fast alle erreicht wurden, u.a. ging es darum, Heilbronn dank Gebührenfreiheit für Kindergärten zur "kinderfreundlichsten Stadt" zu machen.

Als im letzten Sommer der Entschluss für diese Form der Selbstvergewisserung und Vermarktung der Stadt fiel, nannte Mergel als Gründe dafür nicht nur - naheliegend - die Bundesgartenschau 2019 und die dann fertiggestellte experimenta II, für die Steffen Schoch Besucher aus "Paris, Rom und Prag" ankündigt, sondern auch die unübersehbare Tatsache, dass man in Deutschland, wenn der Name Heilbronn fällt man sich nichts unter Heilbronn vorstellen könne, kein Bild vor Augen habe. Eine Diagnose, die zutrifft, die Therapie soll der "Markenbildungsprozess" sein.

Dass dem so ist, hat sich die Stadt auch selber zuzuschreiben, verpasste Gelegenheiten gibt es genug - exemplarisch dafür steht der 200. Geburtstag von Robert Mayer, dessen genialer Satz von der Erhaltung der Energie, unterging. Heute bemüht Schoch diese "Stadt der Energie" in der Hoffnung, alle in die Positionierung von Heilbronn eingebrachten Energien mögen sich in einem positiven energetischen Umfeld erhalten. Aber wer von den Tausenden Vorbeifahrern im permanenten Brückenstau auf der A6, der froh ist, die Türme des Kraftwerkes als einzig Bemerkbares von Heilbronn hinter sich zu lassen, denkt schon bei Heilbronn an einen genialen Physiker? Sollen die experimenta und die Bundesgartenschau als einziges Zugpferd Touristen in die Stadt locken? Damit will man sich nicht zufrieden geben, es geht ja auch um mehr: Attraktivität für Neubürger, Studenten, Industrie- und Gewerbeansiedlungen.

Der Zeitpunkt dafür ist günstig, weil sich die Wahrnehmung der Stadt in einem entscheidenden Punkt geändert hat: Im Städteranking nach Wirtschaftskraft und Dynamik taucht Heilbronn zuletzt immer wieder auf den vorderen Plätzen auf. Wie ein Mantra beschwört OB Harry Mergel dies für Heilbronn, die Heilbronner hören es gerne, meckern an der Stadt gilt als "pfui". Um sich über den anerkannten Bildungs- und Wirtschaftsstandort hinaus - eben über einen Markenbildungsprozess zu profilieren, hat die Stadt viel Know-how eingekauft, sich wissenschaftlich begleiten lassen und wird dafür 250 000 Euro ausgeben.

Als Ergebnis der Selbsterforschung hat man sich weg vom "Gemischtwarenladen", wie auch Mergel das nun zu ändernde Heilbronn-Erscheinungsbild definiert, auf vier Attribute verständigt: Heilbronn sei bildungsstark, wirtschaftsstark, lebensfroh und aufgeschlossen. Diese Grundaussagen sollen weiterentwickelt werden, aber "neu erfinden müsse sich die Stadt nicht" meint der OB und Schoch ergänzt: "Das Bild der Stadt soll auf ihrem Fundament aufgebaut werden, nicht als Luftnummer und nicht als Vision." Zur Vorstellung der Ergebnisse kamen über 400 Heilbronner. Was zu den Themenfeldern rund um Wohnen, Leben, Lernen, Arbeiten, Freizeitgestaltung und Verkehr erarbeitet wurde, entsprach mit wenigen Ausnahmen dem, was innerhalb eines breiten Mainstreams gerade gesellschaftlicher Konsens ist und als Handlungsbasis weitgehend tauglich.

Jetzt sind die Fachleute der Agenturen an der Reihe - im Rahmen eines Wettbewerbs - nachdem der Gemeinderat den Vorstellungen der Bürgern, von HMG und Verwaltung zugestimmt hat. Angestrebt wird auch ein einheitlicher optischer Auftritt, ein "Corporate Design" - von einer "Corporate Identity" ist nicht die Rede. Die Wettbewerbsergebnisse werden dem Gemeinderat im Sommer vorgelegt.