Wie wichtig Brandschutz in stark frequentierten öffentlichen Gebäuden ist, hat sich unter anderem beim Feuer in der Sporthalle der Fritz-Ulrich-Schule (Foto) oder den Brandstiftungen am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium gezeigt. Archivfoto: Feuerwehr

Die Stadt Heilbronn hat 2013 ihre Ausgaben in den Brandschutz vervielfacht: Insgesamt rund 6,6 Millionen Euro standen allein im Etat für die verbesserte Sicherheit von städtischen Gebäuden zur Verfügung, weitere Maßnahmen kamen im Lauf des Jahres hinzu. 2012 waren es noch 1,3 Millionen Euro.

"Die Anforderungen an den Brandschutz sind landesweit enorm gestiegen", erläutert Bürgermeister Wilfried Hajek den Anstieg. Als Reaktion hatte der Gemeinderat bereits im September ein Paket an Sofortmaßnahmen beschlossen, insgesamt summieren sich die Brandschutzausgaben in den nächsten Jahren auf zirka 38 Millionen Euro - die Investitionen in diesem Bereich werden also auf einem hohen Niveau bleiben.

Neben ohnehin vorgesehenen baulichen Maßnahmen sowie Planungen kam in diesem Jahr ein Paket an Sofortmaßnahmen hinzu, das vor allem die umfangreiche Nachrüstung von Brandmeldern und Alarmierungsanlagen beinhaltet. Ziel sei es, so Gabriele Urban vom städtischen Hochbauamt, "im Brandfall eine Früherkennung, eine schnellstmögliche Alarmierung und damit auch eine unverzügliche Evakuierung möglich zu machen".

Bei den Investitionen nehmen folgende Projekte eine herausragende Stellung ein: In der Dammschule wurde im Juli mit dem zweiten Bauabschnitt der Brandschutzmaßnahmen und der damit im Zusammenhang stehenden Deckensanierung begonnen. Die Fertigstellung ist für Ende 2014 vorgesehen. Die Maßnahme mit einer Größenordnung von insgesamt 3,2 Millionen Euro umfasst unter anderem den Einbau von Brandschutzdecken, einer Brandmeldeanlage, von Fluchttreppen, internen Verbindungen als zweitem Rettungsweg und Schottungsmaßnahmen. Außerdem werden Brandschutztüren eingebaut.

Im Theater wurden in diesem Jahr für rund 635.000 Euro weitere Brandschutzmaßnahmen umgesetzt. In der Mörike-Realschule in Sontheim konnten für rund 460.000 Euro Brandschutzmaßnahmen im Schulgebäude fertiggestellt werden. In den Fluren gibt es nun eine Brandmeldeanlage und Rauchschutztüren. Zudem wurden Wände brandschutztechnisch ertüchtigt.

In der Deutschorden-Grundschule Kirchhausen hat das Hochbauamt den Brandschutz durch die Montage von je zwei Fluchttreppen abgeschlossen. Über interne Verbindungstüren zwischen den Räumen ist nun in jedem Klassenraum der zweite bauliche Rettungsweg über neue Fluchttüren in der Fassade gewährleistet. Kosten: 220.000 Euro.

Im Deutschordensschloss Kirchhausen wurden im ersten Bauabschnitt Brandschutzmaßnahmen in Höhe von rund 200.000 Euro umgesetzt. Im Obergeschoss entstand ein neuer multifunktionaler Raum, für die gesamte Etage dient das bestehende Treppenhaus im Südostturm als Rettungsweg. Der Multifunktionsraum steht für Sitzungen des Bezirksbeirats, große Trauungen und Vereinsnutzungen zur Verfügung.

Die Brandschutzmaßnahmen im Untergeschoss des Ratskellers haben rund 200.000 Euro gekostet. Als zweiten Rettungsweg hat die Verwaltung eine Anbindung an den Technikbereich des Rathauses und einen Notausstieg aus dem Gewölbekeller geschaffen. Durch den Einbau neuer Fenster und den Umbau der Lichtschächte ist im Brandfall eine bessere Rauchableitung möglich. Durch den Einbau einer Brandmeldeanlage ist ein Frühwarnsystem entstanden. Für die Beseitigung von Brandschutzmängeln an der Grundschule Horkheim hat die Stadt rund 170.000 Euro ausgegeben. Hierfür wurden eine Außentreppe als zweiter Rettungsweg errichtet, zusätzliche Rauch- und Brandschutztüren sowie eine neue Brandmeldeanlage installiert.

In der Staufenbergschule in Sontheim konnten für rund 150.000 Euro die Brandschutzmaßnahmen abgeschlossen werden. Das Hochbauamt hat die Wände ertüchtigt, Installationsschächte geschottet, Brandschutztüren eingebaut und die Brandmeldeanlage ergänzt.