Von Brigitte Fritz-Kador

In inzwischen fast 50 deutschen Städten gehen jeden Sonntag um 14 Uhr vor allem junge Leute auf die Straße, um für Europa zu demonstrieren. Begonnen hat die Bewegung "Pulse of Europe" in Frankfurt, wo zunächst vor allem Rechtsanwälte und Banker damit eine Antwort auf den anti-europäischen Populismus der rechten Parteien geben wollen. Diese Welle der Europabefürworter hat längst viele Städte erreicht - und immer mehr Menschen. Was aber geschieht in Heilbronn?

Heinrich Kümmerle jr., Kreisvorsitzender der Europa-Union, sagt auf RNZ-Nachfrage dazu: "Hier bei uns in Heilbronn - Sitz eines der aktivsten Europa-Verbände - sieht es nochmals etwas anders aus!" Im Februar gab es einen "Heilbronner Aufruf" der Europa-Union und der Jungen Europäer Heilbronn unter dem Motto "Wir zeigen Flagge für Europa!", der seit Sonntag von der Europa-Union Baden-Württemberg einstimmig als "Nürtinger Erklärung" übernommen wurde.

Ihm haben sich die unter anderem die FDP und die Jungen Liberalen Baden-Württemberg angeschlossen, ebenso die Landes-SPD und die Grünen, die Europa-Union Deutschland und die Europäische Bewegung Baden-Württemberg. Zustimmung aus Heilbronn kommt vom Deutsch-Afrikanischen Verein, den Freien Wählern, der FDP und von weit über 100 Einzelpersonen aus ganz Deutschland.

Unter den prominenten Namen aus Heilbronn und der Region sind Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, der frühere Innenminister Reinhold Gall, die Bundestagsabgeordneten Josip Juratovic (SPD) und Eberhard Gienger (CDU), Evelyne Gebhardt, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, die Landtagsabgeordneten Susanne Bay (Grüne), Bernhard Lasotta (CDU), Rainer Hinderer (SPD), Nico Weinmann (FDP), die Heilbronner Stadträte Tanja Sagasser-Beil (SPD), Heiner Dörner und Herbert Burkhardt (Freie Wähler).

Wie sehr dieser Heilbronner Aufruf den Nerv der Zeit getroffen hat, zeigen auch die Unterschriften und Meinungsäußerungen von Prominenten wie des Caritasdirektors für die Erzdiözese Freiburg, Monsignore Bernhard Appel.

Professor Dietmar Högel, Ludwigsburg, begründet seine Unterschrift damit: "Eine Erosion des Friedensprojekts Europa dürfen wir nicht zulassen. Dies ist das Vermächtnis unserer Eltern und Großeltern, denen in zwei Weltkriegen ein bitterer Preis für ein uneiniges Europa auferlegt wurde", während Georg Brenner, Bürgermeister von Gerlingen schreibt, er erlebe täglich, wie wertvoll und wichtig die partnerschaftlichen und zwischenmenschlichen Beziehungen nach Frankreich, Ungarn und England seien: "Dieses grenzenlose Miteinander müssen wir uns unbedingt erhalten!"

So sieht es auch Andreas Kühner als Unternehmen (Gross Reisen): "Wir glauben an ein grenzenloses Europa!" Adoulaye Samiou, vom Heilbronner Beirat für Partizipation und Integration befindet: "Die Europäische Union ist ein tolles Projekt."

Bei aller Zustimmung mischen sich auch kritische Töne in die Bilanz von Heinrich Kümmerle, vor allem, was die öffentliche Wahrnehmung der Arbeit betrifft, die die Europaunion in Heilbronn schon seit Jahrzehnten leistet: "Wir von der Europa-Union sind der Puls Europas, und dies schon seit 1946. Deswegen unterstützen wir auch alle, die sich für unser Europa einsetzen möchten, ob ’Laute Europäer’, ’Bürger für Europa’ oder auch das jüngste Format ’Pulse of Europe’."

Er kritisiert aber auch die Medien: "Leider scheint es ’sexyer’ zu sein, über neue Bewegungen zu schreiben als die konstante Arbeit der ältesten Bürgerbewegung Europas zu würdigen oder gar vor Ort wahrzunehmen."

Als Heilbronner Aktivitäten kündigt er neben der Teilnahme an Großdemonstrationen in Rom und in Berlin an, hier am 25. März in einer Feierstunde zu "60 Jahre Römische Verträge" noch einmal den Heilbronner Aufruf vorzustellen, denn "dieser Aufruf wird inzwischen in ganz Europa zur Kenntnis genommen und diskutiert - weniger noch hier in der Region." Eine eigene Demonstration wird in Heilbronn für den 10. Mai vorbereitet.