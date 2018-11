Von Brigitte Fritz-Kador

Die Flüchtlinge: Es geht um Menschen - und um Zahlen. Bei letzteren ist die Dynamik so hoch, dass die Angaben nach 14 Tagen schon überholt sind, sagt Bürgermeisterin Agnes Christner dazu. Die Zuweisungsraten steigen, von zunächst 100 im Oktober auf 225. Die Prognose: bis zum Jahresende werden es 1200 Flüchtlinge in Heilbronn sein, eventuell auch 1300. Dann werde man auch im Stadtbild, was bisher so nicht der Fall war, etwas dazu sehen, sagt OB Harry Mergel. Die Gemeinderatssitzung machte eines klar: Heilbronn will das Problem meistern - und der Gemeinderat zieht mit. Wenn Angela Merkel sagt: "Wir schaffen das", dann sagt Agnes Christner: "Wir kriegen das hin!"

Das Maßnahmenpaket ist beachtlich. Bei aller Wertschätzung und Wichtigkeit der auch in Heilbronn ständig wachsenden ehrenamtlichen Tätigkeit, die Weichen auch für deren Gelingen muss die Administration stellen. Das Heilbronner Konzept dazu geht nicht vom Prinzip "learning by doing" aus, hier werden von vorneherein die Bedingungen geschaffen, um den Flüchtlingsstrom nicht nur zu kanalisieren. An der dezentralen Unterbringung will man bis zum "Gehtnichtmehr" festhalten - sondern auch menschenwürdig gestalten. Das - neben einer gehörigen Portion Stolz auf die eigene Vortrefflichkeit - bestimmte auch die Debattenreden in fast allen Fraktionen, aber ebenso auch die Hoffnung, dass die finanziellen Zusagen von Land, Bund und EU nicht nur einigermaßen zeitnah eingehalten werden, sondern auch erhöht werden.

Die Stadt wird einen Flüchtlingsbeauftragten berufen, der die Projekte der Flüchtlingsarbeit ebenso zentral steuern soll wie die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und weiteren Institutionen. Diese Stelle wird vom Land auf drei Jahre mit ca. 100 000 Euro gefördert, das ist ca. ein Drittel der tatsächlichen Kosten. Diese zentrale Stelle wird auf der Etage des Wollhauszentrums untergebracht. Dadurch werden andernorts in den Flüchtlingswohnheimen 30 Plätze frei. Als weitere Unterbringungsmöglichkeiten listet die Stadt u.a. (ab nächstem Jahr) zwei Schwesternwohnheime am Gesundbrunnen auf. Das ist auch dringend notwendig, nachdem sich der Bau eines Flüchtlingswohnheimes im Salzgrund nicht realisieren lässt (wäre im Störfallradius der Chemiefabrik Brüggemann) und weshalb man in der Austraße vermutlich Container aufstellen muss, wenn dieses saniert wird.

Wohnungsangebote aus der Bevölkerung kommen immer wieder. Der Gemeinderat hat den OB nun ermächtigt, die Mietverträge ohne Rücksprache abzuschließen und dabei, vor allem wegen der höheren Belegung dieser Wohnungen, auch über die Regelmietsätze hinauszugehen. Mergel scheute auch nicht davor zurück, ein großes Versprechen abzugeben: Bis in drei Jahren werde es 500 neue Wohnungen in Heilbronn geben, für Flüchtlinge, aber auch um den Bedarf der heimischen Bevölkerung nach preiswertem Wohnraum zu stillen.

Bis Juni waren auch alle erforderlichen Personalstellen besetzt, mit sechs Sozialarbeitern und fünf Mitarbeitern im Gebäudemanagement. Auch hier wird man aufstocken, um vier weitere Sachbearbeiter- und zwei Hausmeisterstellen - und ab 2016 neue Räume erhalten, die des Rechnungsprüfungsamtes in der Lohtorstraße. Unabhängig davon gibt es eine Notfallplanungen und eine spezielle für "unbegleitete Minderjährige".

Nach der einstimmigen Annahme aller Verwaltungsvorschläge bescheinigte Mergel seinem Gemeinderat "politische Reife und Kultur", er schließe er da auch die Menschen ein, die ihre Sorgen formulierten. Dabei hatte es auch einen beachtenswerten Redebeitrag gegeben, wie man ihn im Ratssaal selten hört. Er hatte etwas von einer Predigt, schließlich kam er auch von SPD-Stadtrat und Pfarrer Erhard Mayer. Er warnte nicht nur davor, Gettos zu schaffen und verwies darauf, dass die Kürzung von Sozialleistungen nicht von Flüchtlingen verursacht werde, er warnte auch eindringlich vor dem "Ungeist" der sogenannten "besorgten Bürger": Diese Sorge sei nur dann berechtigt, wenn daraus "Fürsorge" werde. So betrachtet, macht man in Heilbronn alles richtig.