Zum zweiten Mal innerhalb zweier Tagen musste die Heilbronner Feuerwehr einen offenbar absichtlich gelegten Brand im Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium löschen. Die Kripo ermittelt in beiden Fällen. Foto: Feuerwehr Heilbronn

Heilbronn. (guz) Am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium hat es gestern Morgen nicht nur innerhalb 48 Stunden zum zweiten Mal gebrannt, auch die Ursache des Feuers ist die gleiche: In einer Jungentoilette brannte erneut die Kunststoffhalterung einer Handtuchrolle. Wie am Montag mussten auch diesmal wegen der starken Rauchentwicklung rund 800 Schüler evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer war gegen 8 Uhr im laufenden Schulbetrieb von einem Mitarbeiter des Gymnasiums entdeckt worden, der sofort die Einsatzkräfte alarmierte. Der Brand im Erdgeschoss konnte dann von der Feuerwehr, die mit 24 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort war, rasch gelöscht werden. Die gesamte Toilette und die Lüftungsanlage wurden aber stark in Mitleidenschaft gezogen.

Nach der Druckentlüftung der betroffenen Räume konnte der Unterricht gegen 10.30 Uhr wieder aufgenommen werden. Das war am Montag noch anders: An jenem Tag musste, wie berichtet, der Unterricht ganz gestrichen werden, weil das Feuer kurz nach 10 Uhr entdeckt worden war und sich Schulleitung nach der Brandbekämpfung und der Rauchentlüftung der Räume durch die Feuerwehr dazu entschieden hatte, den restlichen Unterricht für diesen Tag zu streichen.

Die Schäden, die an beiden Tagen durch Rauch und Rußablagerungen des brennenden Kunststoffes entstanden sind, summiert sich nach Schätzungen von Polizei und Feuerwehr inzwischen auf mindestens 160.000 Euro. Die Kripo treibt nun ihre Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung intensiv voran.

In beiden Fällen ist nach Ansicht der Ermittler ein technischer Defekt als Ursache des Brandes auszuschließen. Gesucht wird also ein zweifacher Brandstifter oder ein Vorreiter und ein Nachahmungstäter im Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. Beim ersten Fall am Montag kann die Tatzeit laut Polizeimitteilung "relativ sicher" auf die Zeit zwischen 9.43 und 9. 50 Uhr eingegrenzt werden.