Von Brigitte Fritz-Kador

Ein ganzer Stab von verantwortlichen Fachleuten im Heilbronner Grünflächenamt, dazu Gutachter, Planungsbüros und Fachfirmen z.B. für Ökologie und Kartierung (Erfassung) sind damit beschäftigt, für die Buga 2019 in Heilbronn das Thema "Artenschutz" zu bewältigen. Die bisherigen, bzw. derzeit bekannten Aufwendungen liegen bei einer Viertelmillion Euro.

Ein Großprojekt wie die Bundesgartenschau, zumal wenn sie auf einer vormaligen Brache ausgerichtet wird, kann auch ein Minenfeld werden - nicht nur, wegen der Juristen im Regierungspräsidium, die jeden Schritt genau überwachen. "Aber in der Zwischenzeit" sagt Amtsleiter Hans-Peter Barz, "weiß man auch da, wie wir arbeiten". Und das offenbar gut - so gut wie auch die Nerven sein müssen.

"Wenn wir auch nur eine einzige Eidechse töten", sagt er, dann begehen wir eine strafbare Handlung, "so steht es im europäischen Artenschutzrecht." Da dies nicht auszuschließen ist, musste eine Ausnahmegenehmigung vom Tötungsverbot eingeholt werden. Den entsprechenden Paragraph 45, Absatz 7 kennt Barz auswendig. Die Gutachten und Anträge allein dazu bilden ein umfassendes Werk von an die 100 Seiten. Das Artenschutzkonzept der Stadt ist inzwischen genehmigt.

Auf dem künftigen Buga-Gelände, dem sog. Fruchtschuppenareal, leben Mauereidechse und Zauneidechse, dazu Brutvogelarten wie die Dorngrasmücke, der Grauschnäpper oder Bluthänfling, dazu Wildbienen, Heuschrecken, Feuerfalter und Insekten - alles geschützte Tierarten - Wildwuchs und Hecken waren für sie ein Idealquartier. Bevor mit dem Bodenmanagement für die Buga begonnen werden konnte, mussten Ausweichquartiere geschaffen werden. Auch extern, zum Teil mit Bodenaushub bis zu einem Meter, mit aufgeschüttetem Gestein (darunter das Abrissmaterial des Stuttgarter Hauptbahnhofes), dazu Schotter und Kiesflächen - perfekte Hotels, in das die Eidechsen umgesiedelt werden. Die spannende Frage: Tun sie es von alleine oder muss mühevoll nachgeholfen? Die Zauneidechsen-Population wird auch extern und sozusagen "von Hand" umgesiedelt. Wenn sie zur Buga zurückkehren, werden sie u.a. in dem neun Meter hohen Wall, der das Gelände zum Industriegebiet abgrenzen wird und auch in den neu gestaltete Neckaruferzonen artgerechte gestaltete Quartiere finden.

Andreas Simon, Landschaftsarchitekt im Heilbronner Baudezernat, verweist deshalb darauf, dass die Schaffung von Ausweichquartieren immer mehr landwirtschaftliche Fläche verbraucht werden und dass die vorgegebenen Kies- und Steinaufschüttungen das Kleinklima erheblich verändern. Dies wirke sich dann wiederum aus auf den Pflanzenbewuchs, der in der Nahrungskette auch seine Rolle hat als Lebensraum für Insekten, von denen sich dann wieder die Eidechsen ernähren. In der sich selbst überlassenen Natur würden sich diese Bedingungen aber ändern, d.h. dass man, um den gesetzlichen Ansprüchen zu genügen, heute oftmals "künstlich etwas herstellen und auch künstlich erhalten" müsse, z.B. durch Jäten und Bepflanzen. Barz nennt das "Naturschutz am Tropf".

Simon erzählt in diesem Zusammenhang, dass gerade einer der wenigen Wildbienenexperten in Heilbronn war, sich lobend dazu äußerte, was hier für deren Erhalt und Schutz geschieht und sich darüber beklagte, dass sich in der Brüsseler Gesetzgebung "die Reptilienlobby" durchgesetzt habe. Unterschiedliche Messlatten und Regelungen im Artenschutz führen offenbar dazu, dass man sich auch - je nach Interessenlage - unter den Naturschützern nicht immer grün ist. Für Wildbienen jedenfalls, so versichern die beiden, sei Heilbronn jetzt schon ein idealer Ort.

Die vielleicht auch zeitgeistbedingten Ausschläge in Sachen Artenschutz hält man in dem Heilbronner Amt für derzeit sehr heftig und rechnet damit, dass diese hohen Wellen auch wieder etwas flacher werden.