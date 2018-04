(end) Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn gab es mehr Verkehrsunfälle aber die Zahl der Verkehrstoten ist zurückgegangen. Das geht aus der vorgelegten Unfallstatistik für das Jahr 2016 hervor. Im vergangenen Jahr wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn knapp 26.000 Unfälle registriert. Das ist ein Anstieg um rund fünf Prozent. Dagegen gab es weniger Tote bei Unfällen. 35 Menschen kamen ums Leben - ein Jahr zuvor waren es 44. Auch die Zahl der Schwerverletzten ist zurückgegangen. Bei den Unfällen mit Toten oder Verletzten war die Hauptursache überhöhte Geschwindigkeit.

Fast an jedem vierten Unfall waren junge Fahrer beteiligt. Deshalb plant die Polizei auch in diesem Jahr Präventionsveranstaltungen für diese Altersgruppe. Insgesamt wurden im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Heilbronn im vergangenen Jahr 25.834 Unfälle aufgenommen. Das sind 4,8 Prozent mehr als im Vorjahr (24.644 ). 35 Menschen verloren ihr Leben, im Jahr 2015 waren es 44 und ein Jahr davor noch 50. Die Zahl der Schwerverletzten ging von 924 (2014) auf 886 (2015) auf 851 zurück. Bei den Leichtverletzten wurde ein Anstieg von 2625 (2015) auf 2935 verzeichnet. Deutlich auch der Anstieg bei den Verkehrsunfällen mit 4,8 Prozent. Genauer: Stadtkreis Heilbronn: + 10,6 Prozent, Landkreis Heilbronn: + 2,0 Prozent, Bundesautobahn: + 19,0 Prozent.

Während landesweit seit 2014 ein Rückgang von 13,1 Prozent bei den Getöteten und 5,7 Prozent bei den Schwerverletzten zu verzeichnen ist, liegt Heilbronn hier mit - 30 Prozent bzw. - 7,9 Prozent deutlich darüber. Der Langzeitvergleich zeigt, dass die Unfälle mit Getöteten im Zuständigkeitsbereich Heilbronn auf einem Allzeittief angelangt sind.

Von den 35 im Jahr 2016 Getöteten waren zwölf Pkw-Fahrer, ein Lkw-Fahrer, sechs Motorradnutzer, drei Fahrradfahrer, sechs Fußgänger und sieben Mitfahrer betroffen. Sechs der 35 Getöteten hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Hier zeigt sich, dass die sogenannten schwächeren bzw. nicht geschützten Verkehrsteilnehmer einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, im Straßenverkehr schwer zu verunglücken. Dementsprechend wird in die Überwachung des Gurtanlegeverhaltens ein besonderer Schwerpunkt gelegt. So wurden im vergangenen Jahr 11.072.( 2015: 9249) Verstöße wegen nicht angelegten Sicherheitsgurten sanktioniert.

Knapp die Hälfte der Unfälle mit Personenschaden ereignete sich wie in den Vorjahren außerorts, wobei die Unfallfolgen hier ungleich schwerer sind. 27 der 35 Getöteten und 558 der 851 Schwerverletzten verunglückten außerorts, bei den leicht Verletzten hält es sich die Waage.

In der Gesamtbetrachtung entfallen die meisten Unfallursachen auf Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, gefolgt von Abstandsverstößen und Vorfahrtsverletzungen. Bei Unfällen mit Personenschaden liegen die Geschwindigkeitsverstöße mit 26 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Abstands- (25 Prozent) und Vorfahrtsmissachtungen (21 Prozent). Knapp die Hälfte der Unfälle mit Personenschaden ereignete sich wie in den Vorjahren außerorts, wobei die Unfallfolgen hier ungleich schwerer sind. 27 der 35 Getöteten und 558 der 851 schwer Verletzten verunglückten außerhalb geschlossener Ortschaften. Die Hauptunfallursache war hierbei nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit.

Im Jahr 2016 wurden durch die Polizei 128.513 Geschwindigkeitsverstöße bei entsprechenden Kontrollen registriert. Im Vorjahr waren es rund 27.000 Verstöße weniger. 2016 wurden 1604 Fahrer, die trotz alkoholischer Beeinflussung oder nach der Einnahme von Drogen am Steuer oder am Lenker ihres Fahrzeugs saßen, sanktioniert. 2015 waren es 1647.