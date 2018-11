Heilbronn. Im Heilbronner Prozess gegen sieben mutmaßliche Mitglieder der rockerähnlichen Black Jackets wird am heutigen Montag das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten 26 Einzeltaten vor, darunter gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Drogenhandel und schwerer bandenmäßiger Diebstahl. Sie sollen die Taten von Juli 2011 bis Mai 2012 in den Regionen Heilbronn und Hohenlohe begangen haben, heißt es in der Anklage. Von 9.00 Uhr an haben zuerst die Beschuldigten das letzte Wort, dann zieht sich das Gericht zur Beratung zurück. Wann genau die Entscheidung verkündet wird, steht noch nicht fest. (dpa-lsw)