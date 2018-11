(rnz) Die Zahl der Verkehrsunfälle in Heilbronn ist 2014 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. So krachte es im Stadtkreis 4989 Mal, das sind acht Unfälle weniger als im Jahr 2013. Angestiegen sind die Unfälle jedoch mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre: So registrierte die Polizei im Jahr 2010 nur 4308 Unfälle, das sind 681 weniger. Ausgewertet hat diese Zahlen jetzt die gemeinsame Unfallkommission von Polizei, Stadt Heilbronn und Verkehrsbetriebe.

"Top-Thema bei der aktuellen Sitzung war die Landesstraße 1111, also der Autobahn-Zubringer zwischen Heilbronn und Donnbronn", sagt Christiane Ehrhardt, Leiterin des städtischen Amts für Straßenwesen, auch mit Blick auf den tödlichen Unfall im Februar dieses Jahres. Als Sofort-Maßnahme habe man sich nun mit dem Landratsamt auf die Anordnung von Tempo 80 verständigt.

Mit Blick auf das zurückliegende Jahr sind den Verkehrsexperten sieben Unfallschwerpunkte in Heilbronn aufgefallen. Erfolgreich entschärft werden konnte bereits ein Knotenpunkt am Kurt-Schumacher-Platz, wo es insgesamt zu zwölf Unfällen kam, betont Ehrhardt: "An dieser Stelle gab es in der ersten Jahreshälfte 2014 allein vier Unfälle im Zusammenhang mit der Stadtbahn. Die eingeleitete Maßnahme einer immer aktiven Ampel hat in der zweiten Jahreshälfte schon Wirkung gezeigt. Seit Juli gab es keinen einzigen Unfall mehr, an dem die Stadtbahn beteiligt war."

Zu insgesamt 14 Unfällen kam es voriges Jahr am Saarlandkreisel. "Besonders oft kracht es hier, wenn die Ampelschaltung ausfällt", hat Ehrhardt analysiert - so zuletzt am 27. Dezember, als ein dreistündiger Ausfall allein zu vier Unfällen führte. Hier wollen die Experten nun Kamerabilder auswerten, um das Verkehrsverhalten näher zu untersuchen.

Auffallend waren zudem zwei Verkehrskreisel: So kam es an der Heidelberger Straße/Sinsheimer Straße in Böckingen zu sechs Unfällen und an der Max-Planck-Straße/Robert-Bosch-Straße in Sontheim zu acht Unfällen. "In beiden Fällen resultieren die Unfälle sehr oft daraus, dass beim Abbiegen entweder gar nicht oder falsch geblinkt wird", appelliert Ehrhardt an die Verkehrsteilnehmer.

Für Zusammenstöße sorgen des Weiteren immer wieder Linksabbieger, die bei grünem Ampellicht abbiegen und dabei die Vorfahrt des entgegenkommenden Verkehrs missachten. Dies führte an der Kreuzung Weststraße/Frankfurter Straße zu fünf Unfällen bei sogenanntem Parallelgrün. "Wir prüfen hier eine separate Ampelphase für Linksabbieger", sagt Ehrhardt. Ähnlich geartet waren vier Unfälle an der Kreuzung Karl-Wüst-Straße/Albertistraße: "Hier wird es Umbauten geben im Rahmen der Radroute-Nord", so die Amtschefin.

Ein kritischer Punkt war in der Vergangenheit immer wieder die Linksabbiegespur, die von der Karl-Wüst-Straße in die Austraße Richtung Kaufland führt. Wegen der häufigen Staubildung und den damit verbundenen Unfällen soll jetzt Abhilfe geschaffen werden: In Zusammenarbeit mit der Firma Kaufland soll höchstwahrscheinlich in den Sommerferien so umgebaut werden, dass künftig zwei verlängerte Linksabbiegespuren in die Austraße führen, eine Spur geradeaus geht und eine Spur sowohl das Geradeausfahren als auch das Rechtsabbiegen ermöglicht.

Ebenfalls analysiert hat die Expertenkommission die verschiedenen Unfallursachen. Häufigster Grund war demnach in 494 Fällen ein ungenügender Sicherheitsabstand - ein Fehlverhalten, dass die Stadt durch bauliche Maßnahmen kaum verhindern kann. An zweiter Stelle folgen in 396 Fällen Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren. An dritter Stelle folgen in 264 Fällen andere Fehler des Fahrzeugführers - dazu zählt unter anderem das Nutzen von mobilen Geräten. Dieses Vergehen hat im vorigen Jahr sprunghaft zugenommen: 2013 lag die Zahl noch bei 100 Fällen, vor fünf Jahren nur bei 64.