Von Brigitte Fritz-Kador

Der Immobilienmarkt in Heilbronn, ob bei Immobilien oder Mietobjekten, war bisher immer noch so etwas wie "die Insel der Seligen", das bestätigt auch Baubürgermeister Wilfried Hajek, aber das ist vorbei. Immobilienfonds und Investoren haben längst auch ein Auge auf die Stadt geworfen, die sich so gerne ihrer Dynamik rühmt, und haben damit eine andere Dynamik in Gang gesetzt: Die größten Preissprünge nach oben gab es bei Renditeobjekten. Das belegt der Immobilienbericht der Stadt eindrücklich.

Alle zwei Jahre wird er vorgelegt, von Claus Hornung vom "Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten in Heilbronn". Zweck der Übung: Verkäufer und Käufer sollen einen verlässlichen und realistischen Überblick über die Marktentwicklung bekommen, doch neben diesem immer wieder betonten Aspekt wird man dessen Informationen und Aussagen auch auf allen Verwaltungsebenen zu schätzen wissen.

Schon anhand weniger Schlüsselzahlen weiß man, woran man ist: Steigender Umsatz, höhere Preise, und das bei deutlich weniger Verkäufen - in Zahlen: Bei einem Minus von 5,5 Prozent von Verträgen ergab sich ein Plus von 15,6 Prozent im Umsatz auf die bisher unerreichte Rekordsumme von 436 Millionen Euro. Auf Nachfrage sagt Hornung, dass da die teuren Penthäuser im Marrahaus, einem Vorzeigeobjekt in der Stadt, schon dabei sind.

Laut Handelsblatt belegt Heilbronn immer noch einen Spitzenplatz in der Statistik, in der die Wohnkosten gegen das Armutsrisiko aufrechnet werden. Doch wie lange man noch in Heilbronn relativ günstig mieten kann, das ist absehbar. Hajek sagt klipp und klar, billigen Sozialwohnungsbau werde es nicht mehr geben und verweist darauf, dass auch schon die Sanierung von Altbausubstanz aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu Wärme- und Brandschutz so teuer und dass hier keine Rendite zu erzielen ist. Dennoch kann in Heilbronn auch die starke Nachfrage nach gebrauchten Immobilien, sowohl Häuser als auch Eigentumswohnungen, nicht mehr befriedigt werden.

In den besten Wohnlagen der Stadt, wo es kaum mehr ein Angebot gibt, schleichen derweilen Interessenten bereits um Objekte herum, deren Besitzer noch (!) im Altersheim sind. Die weltweite Schuldenkrise, die Zinsentwicklung und die Flucht in die Sachwerte sind auch in Heilbronn, das zeigt der Immobilienbericht, das auslösende Moment auch für solche dokumentierbaren Vorgänge. Oberbürgermeister Harry Mergel hatte in seinem Wahlkampf versprochen, das Wohnungsangebot in jedem Jahr um 100 neue Wohnungen in Heilbronn zu erweitern, ob es gelingt, wird nicht am guten Willen und an der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft, der Stadtsiedlung, allein liegen.

Nichts ist umsonst - auch der Immobilienbericht nicht, er kostet 37 Euro. Das sei gut angelegtes Geld, betont Hajek ein ums andere Mal, auch dann, wenn es um den Grundstücksmarkt geht. Relativ stabil sind die Mietpreise in den Geschäftslagen geblieben, es gibt ja auch genügend Leerstände in der Stadt - selbst in 1b-Lagen.

Die Chance, zu Eigentum zu kommen, zu bauen oder zu kaufen, ist noch am größten, wenn man in die Stadtteile geht, auch wenn die Grundstückspreise um fünf Prozent gestiegen sind. Richtig günstig, ja sogar billiger, das haben die Ermittlungen der Bodenrichtwerte ergeben, sind nur noch Weinberge zu haben.