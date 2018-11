Von Jacqueline Muth

Im Technikraum der Theodor-Heuss-Schule (THS) wird geschafft, was das Zeug hält. An einer Werkbank schleifen die Kinder am Tag der offenen Tür der Grund- und Werkrealschule fein säuberlich ein Stück Holz, gestalten ihren ganz persönlichen Schlüsselanhänger in Form von Schmetterling, Blume und Ampelmännchen.

Gleich daneben werden schmucke Zettelboxen mit Stifthalter für den Schreibtisch zurecht gesägt. Achtklässlerin Stephanja Täuber erklärt Eugène Thiel, auf was er achten muss, denn schließlich darf das Stück Holz nicht ganz durchgesägt werden. Der Elfjährige freut sich schon auf seine zukünftige Schule, der THS. Dass diese im kommenden Schuljahr Gemeinschaftsschule wird, kümmert ihn nicht. Hauptsache ihm bleibt weiterhin sein Lieblingsfach Musik erhalten.

Beim Tag der offenen Tür gibt es Informationen rund um das neue Konzept, das in wenigen Monaten in der THS umgesetzt wird. Rektorin Belinde Schimmel-Hack erklärt, auf was ab September besonders Wert gelegt wird. Individualität und die Förderung von Begabungen, sowie die Stärkung der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler durch die mehrjährige Betreuung der Kinder von ein und demselben Lernbegleiter sind ihr persönlich sehr wichtig.

Die Eltern sind begeistert. Manuela Ruoff aus Brackenheim ist sich sicher: "Das ist für unsere Tochter genau das Richtige." Von der Vielseitigkeit der Lernformen, den unterschiedlichen Niveaustufen im Unterricht sowie den zusätzlichen Angeboten wie AGs ist sie hellauf begeistert. "Hier bekommt mein Kind genau die Unterstützung, die es braucht", sagt sie. Froh über den Umbau des Schulhauses ist nicht nur Manuela Ruoff. Bürgermeister Rolf Kieser berichtet eifrig von den Sanierungsmaßnahmen: Die Eingangsbereiche der Theodor-Heuss-Schule sollen umgestaltet, sanitäre Anlagen auf Vordermann gebracht, ein Schülercafé eingerichtet, und vielfältige Lernmöglichkeiten in den Stockwerken der Schule geschaffen werden.

Insgesamt 3,1 Millionen Euro wird die Stadt Brackenheim so für den Umbau in den nächsten Monaten investieren. "Wir sind bereit für die Gemeinschaftsschule", proklamiert der Bürgermeister. Das ist auch Karin Dietrich mit Tochter Jule aus Nordhausen, die heute durch die vielfältigen Angebote der THS schnuppern. Bei Techniklehrer Markus Gross beispielsweise können sie am Computer Lego-Roboter programmieren, zwei Stockwerke darüber geben ihnen Achtklässler Informationen über ihre Schülerfirma, in der sie Saft aus eigens verlesenen Äpfeln verkaufen. Mutter und Tochter sind überzeugt. Denn das Protokollieren des Fortschritts im Lerntagebuch und das selbstständige Arbeiten kennt Jule schon aus der Grundschule. Für Karin Dietrich ist die Entscheidung gefallen: "Meine Tochter hat hier alle Möglichkeiten und kann sich in alle Richtungen entfalten."