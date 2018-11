Von Hans Georg Frank

Wäre gewerbsmäßiger Betrug auch nach fünf Jahren noch strafbar, hätte die Staatsanwältin Bettina Jörg eine ungleich längere Anklageschrift verfassen müssen. Doch nicht allein wegen der Verjährung musste die Liste der angeblichen Delikte einer Hebamme zusammengestrichen werden. Zur Vereinfachung des Prozesses vor dem Heilbronner Landgericht nahm die Anklage weitere Abstriche vor. Was übrig bleibt, lässt dennoch eine Gefängnisstrafe erwarten.

Der heute 59-jährigen Hebamme werden 111 Einzeltaten zur Last gelegt. Den Krankenkassen sei dadurch ein Schaden von rund 440.000 Euro entstanden, rechneten die Ermittler aus. Ungeahndet bleibt, wegen der Verjährung, eine mindestens gleich große Anzahl weitere Betrügereien.

Es ist als nicht unwahrscheinlich, dass sich der Gesamtschaden somit auf rund eine Million Euro summieren könnte. Die Frau habe sich durch Abrechnung teils erbrachter, "überwiegend aber nur vorgespiegelter Leistungen unter verschiedenen Identitäten eine erhebliche Einnahmequelle" erschlossen, teilte das Landgericht mit.

Außer unter ihrem richtigen Namen Kristina soll die Hebamme Leistungen als Hildegard und Franziska in Rechnung gestellt haben. Offenbar reichte eine Fotokopie, um das notwendige Institutskennzeichen zu bekommen. Außerdem soll die Geburtshelferin von Wöchnerinnen Unterschriften auf Blankquittungen verlangt haben. Die Ermittler wollen auch herausgefunden haben, dass die Hebamme betreute Frauen wiederholt unterschreiben ließ, weil angeblich der Beleg von der Tochter verschmutzt worden sei. Auch vor gefälschten Unterschriften soll sie nicht zurückgeschreckt sein.

Die Verteidigerin Anke Stiefel-Bechdolf sieht ihre geständige Mandantin als Täterin und Opfer zugleich, weil die Kontrollen zu lasch gewesen seien: "Gelegenheit macht Diebe."

In der Verhandlung vor einer großen Strafkammer sollen die offenbar unzureichenden Überprüfungen zur Sprache kommen. Dann wird es auch darum gehen, ob die Krankenkassen zu leichtfertig bezahlt haben, wie Hebammen vermuten. Beim Deutschen Hebammenverband mit Sitz in Berlin ist ein Fall wie in Heilbronn jedenfalls bisher nicht bekannt.

Wann mit dem Prozess gerechnet werden kann, ist noch nicht abzusehen. Der Auftakt musste abgesagt werden, weil die Hebamme am Vorabend einen Unfall hatte, bei dem sie sich innere Verletzungen zugezogen haben soll. Ein neuer Termin ist wegen der Überlastung des Gerichts erst 2015 möglich, erklärte der Vorsitzende Richter Roland Kleinschroth.