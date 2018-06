Heilbronn. (guz) Blanca Knodel ist eingesperrt. In ihrem persönlichen Paradies zwar und auch jederzeit mit Freigang, aber der Weg nach unten ist für die Türmerin derzeit höchst beschwerlich. Daran, dass der Blaue Turm außen mit einem beindicken Bohlen und Stahlbändern gefesselt und rundum eingerüstet ist, daran hat sie sich in den vergangenen zwei Jahren fast schon gewöhnt. Nun aber versperren auch im Innern Gerüste die Treppe, stapelt sich Arbeitsmaterial, und Bauarbeiter stehen bohrend und hämmernd im Weg.

Nur noch einmal die Woche geht sie nach unten, sagt Knodel. Aber immerhin: Sie darf in ihrem einmaligen Refugium hoch über der Stauferstadt bleiben. Vorerst zumindest. Bis Mai weiß sie Genaueres. Denn bis dahin soll endlich ein Sanierungskonzept stehen, für das stolze Wahrzeichen Bad Wimpfens, das unter der Last seines Turmhelms einzustürzen droht.

Türmerin Knodel wohnt in diesem Helm. Auf 53 Quadratmeter. Mit Klavier, Kamin und ihrem "Lebensgefährten" Tom-Tom - und im Gegensatz zu Knodel hat der Kater kein Problem damit, mehrmals täglich durch die Baustelle zu huschen.

Er wird es wohl noch lange tun müssen. Vielleicht bis an sein Lebensende, denn der Kater ist inzwischen 16 Jahre alt und die Sanierung ihres Wahrzeichens ist für die Stadt eine immense Herausforderung - fachlich, aus Tourismussicht, aber auch finanziell - und zeitlich völlig offen.

"Es gibt verschiedenste Probleme und Fragestellungen - die Angelegenheit ist hochkomplex", seufzt Bürgermeister Claus Brechter. In den letzten Jahren hatten die Risse in der Außenwand weiter zugenommen, waren tiefer und breiter geworden. Der Grund: Der Turm aus dem 12. Jahrhundert war einst viel einfacher ausgeführt. 1852 aber wurde er umgebaut und erhielt seinen mächtigen Turmhelm. Und der ist zwar spektakulär, aber viel zu schwer. Auf rund 6000 Tonnen Gewicht wird der mit markanten blauen Schieferplatten verkleidete Helm geschätzt. Längst kann der Unterbau die Last nicht mehr tragen.

2014 dann waren die Fachleute ernsthaft beunruhigt, und die Stadt handelte: Der Turm bekam ein 18 Tonnen schweres Korsett aus Balken und Stahlbänder - eine Notsicherung, damit nicht alles zusammenbricht. Seither wird überlegt, wie den Problemen beizukommen ist. Alleine die Untersuchungen und die Sicherungsarbeiten dafür werden bis Mai voraussichtlich eine Million Euro verschlungen haben - ohne dass sich die Lage dadurch erkennbar verbessert hat. "Eine große Summe für eine kleine Stadt", sagt Bürgermeister Brechter, "und wir wissen noch immer nicht hundertprozentig, was auf uns zukommt."

Umso größer seine Freude am Donnerstag. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD), die hauptsächlich aus Mitteln der Glücksspirale gespeist wird, hat mit der Stadt einen Fördervertrag über 200 000 Euro abgeschlossen, was bei der Sanierung ein gutes Stück weiterhelfen wird. Zudem hat die Förderung Signalcharakter, hofft Regine Koch-Scheinpflug von der staatlichen Lotto GmbH. Sie hofft, dass sich nun auch Bund, Land und private Spender stärker an der Sanierung des Wahrzeichens beteiligen. Das Land hatte 2015 aus seinem Denkmalförderprogramm allerdings bereits 175 000 Euro für die Sicherung der Blauen Turmes bereitgestellt. Gisela Lasartzyk vom Ortskuratorium Stuttgart der DSD ist jedenfalls zuversichtlich, dass der Turm erhalten und für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden kann. Für die Stiftung ist dies eines der wichtigsten Kriterien.

Im Falle der Stauferstadt sieht sie da keine Probleme - das Wahrzeichen ist ein Besuchermagnet und der Blick von oben über die Stadt sehr beliebt - nur derzeit eben nicht möglich und für die dreisprachige und erzählfreudige Türmerin Knodel, die hier oben seit fast 20 Jahren die Besucher begrüßt, ein Horror: "Mir fehlen die Leut’, mit denen ich babble kann." Zumal jüngst auch noch ihr Telefon ausgefallen ist, und Kater Tom-Tom zwar schnurrend zuhört, sich aber doch lieber mit den Katzen der Nachbarschaft unterhält. Unten. Oben muss sich die Türmerin wohl noch Monate in Geduld üben. Für die Aussichtsverwöhnte keine schöne Aussicht.