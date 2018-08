Unter anderem dieses Mountain-Bike fand die Polizei am Mittwoch am Neckar-Ufer der Landspitze zur Mündung ''Alter Neckar''. Foto: Polizei

Heilbronn. (pol/rl) Ein herrenloses Mountain-Bike und nasse Kleidungsstücke, an denen sich Blutspuren befanden, lösten am Mittwoch einen Polizeieinsatz aus. Das Rad wurde gegen 11.30 Uhr entdeckt und befand sich am Neckar-Ufer der Landspitze zur Mündung "Alter Neckar", im Bereich der Badstraße, an der Böckinger Brücke.

Da jemand in den Neckar gestürzt sein könnte, suchte die Polizei am Mittwochnachmittag das dortige Gebiet ab. Dabei waren auch mehrere Streifenwagen und Taucher der Heilbronner Wasserschutzpolizei im Einsatz. Der Bereich der Neckarspitze um den Altneckararm wurde von drei Tauchern abgesucht. Eine Person wurde nicht gefunden. Zudem ist der Polizei aktuell kein Vermisster gemeldet, der als Besitzer des Rades in Frage kommen könnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Anzeichen für ein Kapitaldelikt.

Personen, welche im Bereich des Fahrradfundortes verdächtige Wahrnehmungen machten konnten oder etwas zur Herkunft des Rades und der Kleidungsstücke wissen werden gebeten, sich unter der 07131/104-4444 mit der Kriminalpolizei Heilbronn in Verbindung zu setzen.