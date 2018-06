Von Brigitte Fritz-Kador

Die kommenden Tage und Wochen regen mehr als sonst dazu an, auf Friedhöfe zu gehen oder sich Gedanken auch über die eigene letzte Ruhestätte zu machen. Gute Gedanken dazu entwickelt hat man im Heilbronner Grünflächenamt und dazu dem Gemeinderat Vorschläge unterbreitet, die aufhorchen lassen. Helga Mühleck, stellv. Leiterin dieses Amtes, will nicht mehr und nicht weniger erreichen, als Friedhöfe zu Orten des Trostes zu machen, für vielfältige Naturerlebnisse, als Raum für Kontemplation und eben auch gute Gedanken. Dass kann man - mit Hilfe der Natur. Weg von konventionellen Reihengräbern, auch in der Urnenbestattung und hin zu Bestattungsformen, mit denen man auch dem Trend zum Beerdigungswald begegnen kann. Und das ganze auch mit viel Bäumen, aber in Wohnnähe. Deshalb werden die neuen Ideen auch auf vier Friedhöfen in den Heilbronner Stadtteilen umgesetzt.

Künftig hat man die Wahl - kann diese auch schon zu Lebzeiten treffen und sein Plätzchen aussuchen - ob man unter Eichen, Buchen, einer imposanten Flügelnuss (das ist der große Baum vor der Harmonie in Heilbronn) oder doch lieber unter den Apfelbäumen einer Streuobstwiese oder in einem Kirschenhain seine letzte Ruhe finden möchte. Auch Blumenwiesen, auf denen im Frühjahr Krokusse und Narzissen blühen, sind solche schöne Orte - und ganz romantisch wäre ein Seerosenreich.

Bestattungskosten werden von Ort zu Ort gerne verglichen. In Heilbronn müssen die Gebühren kostendeckend sein. Für Urnengräber in den neu angelegten Friedhofsbereichen liegen diese noch nicht vor, werden sich aber an den derzeitigen Kosten orientieren: Für ein Familiengrab mit Namensnennung mit 25 Jahren fallen 3300 Euro an, in einem Reihengrab mit Namensnennung für den gleichen Zeitraum 1744 Euro. Ein anonymer Platz unter Kirschbäumen oder der Narzissenwiese kostet für 18 Jahre 886 Euro. Eine Besonderheit bietet auch der Hauptfriedhof: hier kann man in den teils pompösen Grabstätten berühmter Heilbronner seine letzte Ruhe finden - ein Doppelurnengrab kostet dann 3375 Euro.

Helga Mühleck knüpft an Heilbronner Traditionen an. Hier war man schon öfter Vorreiter in der Bestattungskultur, so wie man es auch jetzt wieder ist: 1905 wurde das erste württembergische Krematorium - der Prachtbau im Stil des Historismus auf dem Hauptfriedhof ist bis heute in Betrieb - gebaut. Und seit einiger Zeit gibt es ein sog. "Columbairum" für die oberirdische Urnenbestattung.

Bis in fünf Jahren sollen die Ideen für die Urnenfriedhöfe umgesetzt sein - auf insgesamt ca. 21.000 Quadratmeter. Hintergrund der Bemühungen ist auch die Rücksicht auf Angehörige. Nicht nur, dass sie einen Friedhof nicht nur als Ort der Trauer erleben sollen; er muss angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung nah und gut erreichbar sein, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß. Er muss Aufenthaltsqualität haben, mit Freiräumen, Bänken und auch Toiletten.

Helga Mühleck sieht den sozialen Aspekt ganzheitlich: Friedhöfe sollen nicht nur Teil der Stadtgestaltung, sondern auch der Daseinsvorsorge sein, in einer Stadt die ihre Menschen von der Geburt bis zum Tod begleitet. Und "sozial" ist es auch, wenn dabei dem Naturschutz breiten Raum gibt. In Heilbronn werden nur verrottbare Urnen akzeptiert.

"Ich wüsste nicht, dass es anderswo schon versucht wurde, einen Friedhof als Ausgleichsmaßnahme für Baumaßnahmen im Sinne des Naturschutzes zu gestalten", sagt Helga Mühleck. So soll es im Stadtteil Biberach vonstatten gehen: Die Friedhofserweiterung als Ausgleichsmaßnahmen für eine Überbauung als sog. CEF-Maßnahme (Continous ecological fundtionality-masures) zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion. Hier wird eine große Streuobstwiese entstehen, die Urnen werden unter Apfelbäumen mit Namensschildern eingelassen. Und der vertriebene Wendehals soll wieder angesiedelt werden. Möglich sein soll auch eine konventionelle Erdbestattung, wenn die Angehörigen die Kosten übernehmen. Denn für diese müssen z.B. breitere Wege (für die Grabbagger) angelegt werden. Heilbronn hat im finanziellen Bereich nämlich noch eine weitere "Besonderheit": Während man in anderen Städten teils sogar bis zu 50 Prozent der Kosten für Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen aus der Stadtkasse bekommt, müssen sich das Angebot und die Tätigkeiten des Garten- und Friedhofsamtes allein aus Gebühren finanzieren. Auch die 800.000 Euro, die für die neuen Maßnahmen eingesetzt sind, sollen so zurückfließen.