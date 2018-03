Heilbronn. Am Hauptbahnhof hat in dieser Woche der Bau einer Wende- und Abstellanlage für die Stadtbahn begonnen. Notwendig werden die zusätzlichen zwei Gleise wegen der Eröffnung der neuen Stadtbahnlinie in den nördlichen Landkreis Ende 2013. Die Stadtwerke Heilbronn GmbH investiert hier bis Ende September 1,6 Millionen Euro. Die Züge der Nordlinie starten und enden am Bahnhofsvorplatz. Die hier vorhandenen zwei Abstellgleise reichen nach Angaben der technischen Projektleitung beim Amt für Straßenwesen für den künftig viel umfangreicheren Betrieb nicht aus, daher bauen die Stadtwerke im Bereich der Parkplätze zwischen Regionalbussteig und Bahngelände die neue Anlage mit rund 280 Meter Gleis für insgesamt sieben Stadtbahnzüge. Die durch die Abstellanlage entfallenden Parkplätze können durch Parkplätze vom "Parkplatz hinter der Post" und dem Parkhaus experimenta mit ausreichend freien Parkplätzen ausgeglichen werden. Der Bussteig für den Regional- und Fernverkehr bleibt erhalten und kann den Betrieb wie bisher auch abwickeln, auch wenn der Steig Richtung Hauptbahnhof um circa 24 Meter gekürzt werden muss. Lediglich während der Bauzeit kann es zeitweise zu Einschränkungen kommen, so die Mitteilung der Stadt. Foto: Endres