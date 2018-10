Von Brigitte Fritz-Kador

Die silberne Amtskette des Heilbronner Oberbürgermeisters ist prächtig und ordentlich schwer - wo Harry Mergel (SPD), als frisch gewählter OB der 125.000-Einwohner-Stadt Heilbronn seine Schwerpunkte setzen wird, das machte er in seiner ungewöhnlichen langen und ausführlichen "Regierungserklärung" bei der feierlichen Amtseinführung sehr deutlich.

Mergel hatte schon während seines Wahlkampfes betont, dass das Amt des Oberbürgermeisters von Heilbronn nicht nur sein Lebenstraum sei und dabei gefragt: "Was gibt es Schöneres für einen Heilbronner als Oberbürgermeister in der Stadt zu werden?" An diesem "sehr schönen Tag in meinem Leben" gehe er aber auch mit Demut, Dankbarkeit und großem Respekt vor den Dimensionen der Aufgabe in dieses Amt.

Die Amtseinführung eines OB muss laut Gemeindeordnung während einer Gemeinderatssitzung stattfinden. Der große Ratssaal war dabei so gut besucht, dass ihm sein vormaliger Wahlkampfkonkurrent und jetzt als Erster Bürgermeister zugeordnete Martin Diepgen wünschte, bei künftigen Sitzungen wenigsten die Hälfte davon zu sehen. Unter den Ehrengästen war auch der sonst so öffentlichkeitsscheue Ehrenbürger Dieter Schwarz, der Mergel aktiv unterstützt hatte, und der jüngste Ehrenbürger der Stadt, Alt-OB Helmut Himmelsbach (er erhielt die Würde zu seinem Amtsabschied).

Innenminister Reinhold Gall, als mit der Region besonders verbunden, pries den "lieben Harry" als "Heilbronner Urgestein", für den Integration mehr sei als nur ein sprachlicher Begriff, zollte Respekt für das Wahlergebnis (56 Prozent im ersten Wahlgang) und fand bereits Mergels Leistungen als Sozial- und Kulturbürgermeister "beeindruckend": Er werde mit voller Kraft die Stadt positiv weiterentwickeln, den Älteren Respekt und den Jüngeren Perspektive bilden, und unterstrich, dass Mergel auch die anderen klassischen sozialdemokratischen Themen auf der Agenda habe.

Mergel hatte schon vor der Wahl ein Zehnpunkte-Programm für die ersten zehn Monate seiner Amtszeit angekündigt, an dem teilweise bereits gearbeitet werde. In seiner immer wieder von Beifall unterbrochenen Rede ging er darauf noch ausführlicher ein, nicht ohne Betonung darauf, dass es "drängende Herausforderungen" gebe, für die er auch um die weitere Unterstützung des Landes warb, etwa die "unzumutbaren Zustände" auf der A 6 und die Sanierung der Neckartalbrücke vor der Buga 2019.

Der Region bot er seine Bereitschaft zur Kooperation an. Darauf hatte sein Vorgänger Himmelsbach schon größten Wert gelegt, Mergel sagte nun selbstbewusst, er werde "die uns zufallende Führungsrolle offensiv und selbstbewusst übernehmen" - dies auch in Anwesenheit vieler Bürgermeister der Region und des Landrates. Wie gerne diese allerdings einen Satz wie diese hörten, bliebt offen: "Ich habe in den 25 Jahren meiner Anwesenheit in diesem Gremium (dem Gemeinderat) eine Erfolgsformel der Stadt kenne und schätzen gelernt: 'Zuerst kommt Heilbronn!'"

Als eines seiner Hauptanliegen benannte er den fortschreitenden Wandel in der Wirtschaft, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing neu aufzustellen und dies, wie auch das Thema Integration, zur "strategischen Chefsache" zu machen. Die zentralen Fragen der nächsten Jahre würden sein, die kommunale Energiewende zu gestalten, Verkehr und Mobilität intelligent zu regeln und ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das kommunale Arbeitsbeschaffungsprogramm für Langzeitarbeitslose, ein Wahlkampfthema, bei dem er stark kritisiert wurde, blieb unerwähnt, wie auch das Thema Kultur.

Mergel will als OB auch die Bürgerbeteiligung systematisch ausbauen und genauso sparsam wirtschaften, wie es in Heilbronn Tradition sei. Zu einer seiner ersten Amtshandlungen habe gehört, die Wertschätzung der Mitarbeiter durch ein Treffen mit dem Personalrat zu betonen. Seinen Bürgermeistern versprach er die "notwendigen Entfaltungsmöglichkeit- und Gestaltungsräume".

Viel beachtet dabei, dass er sich nochmals an seinen Wahlkampfgegner Diepgen wandte, ihn würdigte und ihm seine persönliche Wertschätzung versicherte. Auch dafür gab es Beifall. Mergels Anspruch für eine neue Kultur des Miteinanders hat der in diesem Punkt wirksam unterstrichen.