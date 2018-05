Heilbronn. (pol/mün) Dass einem Junggesellen- (und Junggesellinnen-) Abschiede gehörig auf den Zeiger gehen können, davon wissen viele Heidelberger Altstadtbesucher wochenends ein Lied zu singen. Dass da aber gleich noch ein nicht gerade kleiner Polizeieinsatz notwendig wird, das ist dann doch eher selten. Aber: So geschah es am Sonntag in Heilbronn.

Ein Mann verständigte gegen 13.30 Uhr die Polizei, weil er seltsame Laute und Geräusche aus dem Keller eines Hauses hörte. Anscheinend klang es so, als wenn eine Person gefesselt und geknebelt werde, heißt es im Polizeibericht. Sofort schickte die Polizei mehrere Einsatzwagen zum vermeintlichen "Tatort". Sie gingen von einer Entführung aus - womit sie nicht ganz falsch lagen-, und umstellten das Haus. Offenbar wollten die Beamten gerade der Sache auf den Grund gehen, als plötzlich vier Personen das Gebäude verließen. Sie wurden sofort (zum Glück nur vorläufig) festgenommen. Und als die Beamten dann auch noch Maskierungsmaterial bei den Herren entdeckten, wurde die Sache immer obskurer.

Des Rätsels Lösung war jedoch rasch gefunden. Nachdem einer der Kumpels in Kürze den Bund der Ehe eingehen wird, wollte man nicht die Braut, sondern in diesem Fall "videogerecht" den Bräutigam entführen und dazu einen Film drehen. Als geeignete "Location" diente dabei der Keller eines Wohnhauses. Der Tragweite ihres Tuns waren sich die jungen Männer sicherlich nicht bewusst. Und dass ihr Filmdreh wegen der zugegebenermaßen notwendigen Geräusche zu einem größeren Polizeieinsatz führte, war nicht geplant.

Immerhin dürfte der zukünftige Ex-Junggeselle von dieser Aktion noch seinen Enkelkindern erzählen dürfen. Und seine angeblichen "Entführer" könnten da noch eine andere Erinnerung haben. Nicht nur, dass sie kurzzeitig festgenommen wurden. Sie müssen auch damit rechnen, dass die angefallenen erheblichen Polizeikosten von ihnen übernommen werden müssen. Zumindest prüft man das nun in der Polizeiverwaltung.

Übrigens: Die Polizei betont, dass der Mann, der den Vorfall gemeldet hat, richtig und angemessen gehandelt habe.