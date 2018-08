(guz) Der Abendhimmel ist mit seinem schwerem Regenwolkenbleigrau noch dunkler als sonst, aber - abgesehen von seiner nassen Fracht - durchaus willkommen. Denn über die eher triste Fassade kriechen wabernde Blasen, dehnen, stauchen und teilen sich, wechseln dabei ihre Farbe und geben viel Raum für Fantasie - wie beim Wolkenfigurendeuten, nur viel bunter. Beileibe nicht nur Kinder riskierten am vergangenen Samstag bei der Abschlussveranstaltung des diesjährigen Sommercamps vor der Heilbronner experimenta eine Genickstarre, wenn sie sich zu lange vom Farben- und Formenspiel vor dunklem Himmel in den Bann ziehen ließen, für das Lichtkünstler Christian Beck aus Bielefeld verantwortlich zeichnete.

Und dabei wissen die meisten, die sich zuvor in der derzeitigen Sonderausstellung über die Welt der Farben informiert haben, ganz genau, dass das, was sie gerade sehen, eigentlich nur in ihrem Gehirn entstehen. Ein Hund würde Becks Schauspiel lediglich in unterschiedlichen Grautönen wahrnehmen, jemand mit einer Rot-Grün-Sehschwäche hätte da immerhin noch einen Teil des Genusses.

Deutlich stärker eingeschränkt wäre ein Rot-grün-Blinder dagegen beim anschließenden Auftritt des Feuerartisten und Lichtjongleurs Lemmi gewesen. Ein ums andere Mal hüllt sich der Rheinländer mit der unterhaltsam-frechen Schnauze in einen Wirbel aus brennenden Seilen und scheinbar schwere- und herrenlosen Fackel. Mehr als 20 Jahre Erfahrung in eine atemberaubende Viertelstunde gepackt. Am Ende der Feuershow sprühen die Funken im wilden Reigen und tauchen die gesamte Szenerie in fast magisches Licht. Und weil das Wetter wider Erwarten doch hält, entführt Lemmi im Anschluss die Zuschauer mit computergesteuert farbwechselnden Hightech Requisiten gleich auch noch in eine faszinierende Welt aus Licht und Musik. Die Schwerelosigkeit der jonglierten Bälle und Keulen und die atemberaubende Geschwindigkeit wirbelnder Stäbe zaubern wundervolle Farben, Muster und Bilder auf die Bühne. Verblüffender Höhepunkt ist das experimenta-Motto, das der Meisterjongleur mit zwei kreisenden LED-Ketten vor den Augen der vielen Zuschauer entstehen lässt - ein passender Abschluss für das zweiwöchige Sommerfarbencamp, bei dem es besonders für Kinder an vielen Stationen eine Menge Phänomene im faszinierenden Reich der Farben zu entdecken zu lernen und auch selbst zu gestalten gab.

Erhalten bleibt Interessierten hingegen die Sonderausstellung "Expedition Bunt". Bis zum 2. Februar warten viele interessante und spannende Exponate darauf entdeckt zu werden - von jungen Forschern und Erwachsene, die das Staunen noch nicht verlernt haben.

Offenbar hatte das Organisationsteam mit der "Expedition Bunt" ein gutes Händchen: Zur Eröffnung der neuen Ausstellung strömten die Besucher bis zur Kapazitätsgrenze des auf 6500 Quadratmeter großen Science-Centers im Hagenbucher, und bis jetzt ist dieser Strom meist anhaltend stark. Lediglich der ein oder andere heiße Sommertag hat ihn etwas dünner werden lassen. Aber selbst in den Ferien - vor allem bei durchwachsenem Wetter - kommen viele, um in die Welt der Farben einzutauchen und in den Labors selbst zu experimentieren. Die Ausstellung ist in fünf Themenbereiche unterteilt und besonders geeignet für Kinder zwischen sieben und 13 Jahren.