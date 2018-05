Von Brigitte Fritz-Kador

Jubiläumsjahr "200 Jahre Robert Mayer", ein hochdotierter Preis für Wissenschaftsjournalisten, ein außergewöhnlicher Redner - und keiner geht hin. Die Verleihung des Robert-Mayer-Preises war eine traurige Angelegenheit, denn sie fand fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Frage ist: Warum ließ man sich die Gelegenheit entgehen, warum wurde die Preisverleihung so schlecht bis gar nicht kommuniziert? Und das, nachdem der Robert-Mayer-Preis auch ein "Kommunikationspreis" ist. "Als Preisträger kommen Journalisten und Publizisten in Frage, die in Essays, Reportagen, Features, Büchern, Zeitungen oder Zeitschriften, Film-, Funk- oder Fernsehsendungen informativ, sachkundig und interessant über die Bedeutung der Energie für unser Leben und die aktuellen Aufgaben der Energie-Ingenieure berichtet haben" heißt es in der Ausschreibung. Der Robert-Mayer-Preis wird von der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt und der Stadt Heilbronn verliehen, das Preisgeld betrug in diesem Jahr 5000 Euro für jeden Preisträger.

Wegen des Festjahres war die eigentlich nach zweijährigem Turnus fällige Preisverleihung vom letzten Jahr ins Jubiläumsjahr verlegt und dafür dann auch dreifach vergeben worden, an drei junge, engagierte und und sympathische Journalisten, denen nicht nur der Preis zur Ehre gereicht, sondern die auch dem Preis selber zur Ehren gereichen. Preisträger Johannes Winterhagen aus Frankfurt hat ein viel beachtete Buch zur Energiewende geschrieben: "Abgeschaltet" (Hanser-Verlag) zeigt auf, was mit der Energiewende auf die Gesellschaft, die Politik und die Wirtschaft zukommt - und das in einer offenen Sichtweise, die auch einer breiten Leserschaft die Augen öffnen kann.

Die beiden anderen Preisträgerinnen waren Grit Hofmann und Carmen Meyer (die gerade in Bangladesch an einem neuen Projekt arbeitet und deshalb nicht kommen konnte), die für die Deutsche Welle eine Fernseh-Dokumentation unter auch schwierigen Umständen gedreht haben: "Offshore - Hart am Wind" zeigt wie ein Windpark in der Nordsee entsteht.

OB Himmelsbach hatte in seiner Festrede daran erinnert: "Besonders stolz sind wir auf unseren wohl berühmtesten Sohn - den genialen Arzt und Physiker Dr. Julius Robert von Mayer, der 1842 den Energieerhaltungssatz entdeckte. Trotz seiner epochalen Entdeckung, mit der er einen zentralen Beitrag zur Entwicklung der Physik lieferte, ist Robert Mayer heute weniger bekannt als Kollegen wie James P. Joule oder Hermann Helmholtz." Als Festredner war der schwedischen Wissenschaftler Clas-Otto Wene aus Göteborg eingeladen, und wer befürchtet hatte, dass sein Vortrag "Energiepolitik in Schweden" zum Gähnen einlud, sah sich schön getäuscht: Wissenschaft kann auch amüsant sein.

Es lag also weder am Ort, der "Experimenta", noch an den Rednern, dass diese Preisverleihung eine so schrecklich verpasste Gelegenheit war.