Von Brigitte Fritz-Kador

Es ist die 13. Bildungsmesse der IHK Heilbronn-Franken, die dritte in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und - gemessen an der Anzahl der Aussteller - die bisher größte. Der Platz im Messezentrum redblue und im Bildungs- und Technologiezentrum (BIZ) der Handwerkskammer auf den Böllinger Höfen wird langsam knapp.

Und "knapp" ist und bleibt die Situation bei den Ausbildungswilligen. Die Wortschöpfung "Ausbildungsmarketing" umschreibt den Zustand sehr gut: Industrie- und Gewerbeunternehmen wie die Handwerksbetriebe müssen mit immer gezielteren Maßnahmen für sich und ihre Ausbildungsplätze werben.

Das Angebot der Bildungsmesse als Werbeplattform für sich selbst wird immer besser angenommen. Waren es 2014 noch 159, so nehmen in diesem Jahr 168 Ausbildungsbetriebe an der Messe teil und stellen dabei rund 200 Ausbildungsberufe in Industrie und Handwerk, Dienstleistung und Handel vor.

Gewachsen ist aber auch das Interesse der Schüler: Jetzt schon liegen rund 3300 Anmeldungen (2014 waren es 2600) vor. IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Döring sagt wohl zu recht: "Unsere Messe ist das Messeereignis!", auch wenn sie einräumen muss, dass die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Bereich der IHK im letzten Jahr zurückging. Mit dem Minus von 7,9 Prozent "müssen wir umgehen".

Zum Angebot auf der Bildungsmesse gehören u.a. 80 Vorträge zu beruflichen Inhalten oder richtiger Bewerbung, der Bustransfer, mit dem die Schüler von den Schulen abgeholt werden, wurde erweitert, Spiel- und Infoelemente, dazu zählt vor allem das Berufsorientierungsspiel, für das sich ebenfalls eine große Anzahl Jugendlicher angemeldet hat, werden attraktiver gestaltet, Informationen sind auch über eine spezielle App abrufbar.

Besonders kümmern will man sich diesmal um ausländische Mitbürger und Flüchtlinge, denen man mit der "deutschen" dualen Ausbildung Chancen geben wird.

Elke Döring und ihre Mitstreiter Ralf Schnörr, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, wissen, dass man zunächst mit kleinen und beschiedenen Fallzahlen anfangen muss, dennoch wollen sie vor türkisch-stämmige junge Leute ebenso wie Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien zu einer Ausbildung animieren, auch über die Vermittlung der deutschen Sprache. Am Vormittag des 17. April gibt es speziell für jugendliche Flüchtlinge eine Informationsveranstaltung zur dualen Ausbildung, am Nachmittag eine weitere in Zusammenarbeit mit dem türkischen Elternverein Heilbronn an, in der türkische Elternvertreter über Ausbildung und Beruf informiert werden. Geführte Rundgänge in Kleingruppen schließen beide Veranstaltungen ab. Von diesem Pilotprojekt erhofft man sich auch eine Signalwirkung. Im Augenblick sind im Kammerbezirk noch 6000 Lehrstellen unbesetzt. Ein Instrument, das sich da gut bewährt hat ist die "Last-Minute-Börse", wo junge Leuten und Firmen praktisch auf der Stelle zusammenfinden können.

Info: Die Bildungsmesse findet vom 16. bis 18. April statt. Weitere Infos zu Ausstellern, Vorträgen und Anfahrt gibt es auf www.bildungsmesse-heilbronn.de.