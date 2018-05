Von Brigitte Fritz-Kador

Stolze 15 Millionen Euro kostet die Umsiedlung der 2250 Zauneidechsen in einen neuen Lebensraum - beim Bauprojekt Stuttgart 21. In Heilbronn geht es wesentlich preiswerter: Hier sind 850.000 Euro für die die Umsiedlung der "Podarcis muralis", der Mauereidechse, im Buga-Etat eingestellt. Alles in allem geht es auf der Buga um rund Tausend Exemplare dieser sehr flinken und schönen Bewohner der Steinwälle auf dem ehemaligen Fruchtschuppenareal.

Diese Wälle sind übrigens aus dem unbelasteten Abbruchmaterial des Stuttgarter Hauptbahnhofes aufgehäuft worden, auf drei Hektar als Zwischenlösung. Nachdem der neue Lebensraum für die geschützten Mauereidechsen fertiggestellt ist, werden sie endgültig umgesiedelt. Das bisherige Areal wird ab Herbst bebaut, hier entsteht die Veranstaltungsbühne für die Buga. Der Bahnhofschutt wird vor Ort weiter verwendet.

Am neuen Wohnort wurden ideale Voraussetzung geschaffen. Hier können sich die Tiere heimisch fühlen und fortpflanzen. Neben Geröllhalden ist auch für eine entsprechende Flora gesorgt, die Insekten anzieht. So wird den Eidechsen auch ein gut gedeckter Tisch geboten. Sie brauchen offene, sonnenbeschienene Steinflächen mit zahlreichen Unterschlupfen in Form von auch frostsicheren Fugen und Hohlräumen, am besten nach Südwesten ausgerichtet, und zur Eiablage vegetationslose Bodenstellen. All das und sogar Sonnenbalkone wurden eingerichtet, damit die Tiere hier ihr etwas sieben Jahre währendes Eidechsenleben genießen können.

Es ist unzulässig, nachzurechnen, was die Rettung einer Eidechse kostet, sagt Oliver Töllner von der Buga - es geht um mehr als nur den Schutz einer Art, es geht auch um den Vorrang des Zusammenlebens von Mensch und Tier. Längst weiß man, dass das Artensterben die noch größere Gefahr darstellt als der Klimawandel. Schon 2013 hat man Ausweichquartiere bzw. "Ersatzwohnflächen" für die auf dem Buga-Areal angesiedelten Mauereidechsen gesucht, sie teilweise bereits in andere Quartiere der Stadt umgesiedelt. Im Zwischenhabitat auf dem Buga-Gelände verblieben noch ca. 400 Exemplare.

Jürgen Trautner von der Arbeitsgruppe Tierökologie in Filderstadt, die den Prozess von Anfang an begleitet, erklärt einen ganzen Katalog von zu beachtenden Faktoren für den Umzug. Zum Beispiel, wie man innerhalb einer auch vom Wetter bestimmten "Zeitkette" agieren muss - eine Wissenschaft für sich.

Man braucht aber auch Erfahrung und Geschicklichkeit, wenn man Eidechsen fangen will. Es ist ein Geduldspiel, wenn man Glück hat schafft man 30 am Tag. Man erwischt sie beim Sonnen, z.B. mit einer Fangrute, die vorne eine kleine Schlaufe hat oder stülpt eine Plastikschüssel ohne Boden über sie, um sie dann in kleinen Säckchen und im Thermocontainer zum neuen Wohnplatz zu bringen.

Bei der Pressevorführung sah es zunächst sehr nach "Vorführeffekt" aus, doch dann gelang Biologin Jennifer Theobald mit ruhiger Hand doch ein Fang fürs Bilderbuch.

Dass sich auf dem Areal der Buga eine so große Eidechsenpopulation entwickeln konnte, hat etwas mit der Bahn zu tun - siehe auch Stuttgart 21, wo sie auch die Kosten für die Übersiedlung trägt. Eidechsen lieben Schotter, lockere Geröllhalden als Lebensraum und für die Eiablage und der hier heimischen Arten. Innerstädtische Bahnhöfe bieten sich in geradezu idealer Weise an, aber auch Weinbergmauern. Bedroht sind die Eidechsen in Heilbronn z.B. von Turmfalken oder verwilderten Hauskatzen.