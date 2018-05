Heilbronn. (rnz) Drei Betrunkene hielten die Beamten der Polizeireviere Heilbronn und Böckingen am Dienstag in Trab. Gegen 20.30 Uhr geleiteten Security-Männer einen offensichtlich total Betrunkenen von einem Stand des Weindorfes weg und übergaben ihn der Polizei.

Aufgrund seines Zustandes war er nicht einmal mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Nach der Untersuchung durch einen Arzt konnte der 51-Jährige seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Kurz vor 22 Uhr trafen Kräfte des Roten Kreuzes auf dem Marktplatz dann einen 57-Jährigen an, der sich fast nicht mehr auf den Beinen halten konnte.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Auch er nüchterte in einer Polizeizelle aus. Lebensgefährliche 4,2 Promille zeigte der Alcomat bei einer 34-Jährigen an, die gegen 14 Uhr am Bahnhof von einer Streife aufgegriffen wurde.

Mit einem Rettungswagen wurde die Frau ins Krankenhaus gefahren, wo sie nach einiger Zeit allerdings renitent wurde und das Krankenhaus unbedingt verlassen wollte. Aufgrund ihres Zustandes wäre dies nach Meinung der Polizei allerdings zu gefährlich für sie selbst und andere gewesen, weshalb auch sie in Gewahrsam genommen wurde.