(rnz) Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) treibt die Modernisierung ihrer Fahrzeugflotte weiter voran. Insgesamt werden 39 neue Niederflurbahnen des Typs NET 2012 sowie zwölf neue Stadtbahnen des Typs ET 2010 in der Region in Betrieb genommen. In den neuen Fahrzeuge, die unter anderem über einen neu gestalteten Innenraum verfügen, gibt es einen kostenlosen WLAN-Zugang für die Fahrgäste. Nach der jetzt vorliegenden Zulassung für alle Strecken können nun auch die 30 bereits in Betrieb genommenen ET 2010 im gesamten AVG-Netz eingesetzt werden.

Für den Betrieb der neuen Fahrzeuge müssen die AVG-Triebfahrzeugführer in den kommenden Monaten entsprechend zusätzlich ausgebildet werden. Dieser umfangreiche Schulungsbedarf hat jedoch auch Auswirkungen auf den tagesaktuellen Personalbestand an AVG-Triebfahrzeugführern, die für den regulären Fahrbetrieb in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen. Zu einem gestiegenen Schulungsbedarf kommt ein weiterhin bestehender Engpass an Triebfahrzeugführern bei der AVG hinzu. Um diesem entgegenzuwirken, wurde die Ausbildung neuer Triebfahrzeugführer in den zurückliegenden Monaten mit Hochdruck vorangetrieben.

Die AVG wirbt mit einer gezielten Kampagne für die Ausbildung zum Eisenbahnfahrzeugführer und startet derzeit jährlich sechs Ausbildungskurse mit jeweils bis zu zwölf Auszubildenden. Diese dauern jeweils neun Monate. Bisher wurden seit Herbst 2014 über 70 neue Mitarbeiter in den Fahrerbereich übernommen, 40 weitere befinden sich derzeit noch in der Ausbildung und werden dieses Jahr fertig. Die AVG verfügt derzeit über einen Bestand von 340 Triebfahrzeugführern, zusätzlich werden regelmäßig rund 20 Mitarbeiter der MEV Eisenbahngesellschaft aus Mannheim eingesetzt. Wegen der Engpässe gibt es auf mehreren Linien während der Schulsommerferien vom 28. Juli bis 9. September Einschränkungen. Auf der Linie S9 entfallen vom 28. Juli bis 9. September folgende Fahrten (montags bis freitags): Auf dem Streckenabschnitt von Bretten nach Bruchsal entfallen die Bahnen der S9 mit Abfahrt in Bretten um 6.38 Uhr, 7.22 Uhr, 8.22 Uhr, 12.22 Uhr, 14.22 Uhr, 15.42 Uhr, 16.22 Uhr und 18.42 Uhr.

Ab Heilbronn Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz entfallen folgende Bahnen der S4 in Richtung Öhringen: 7.36 Uhr, 10.06 Uhr, 12.51 Uhr und 15.06 Uhr. Zudem entfallen ab Schwaigern in Richtung Öhringen die beiden Bahnen mit den Abfahrtszeiten 15.17 Uhr und 17.17 Uhr.

In der Gegenrichtung entfallen auf der Strecke von Öhringen in Richtung Heilbronn Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz die Bahnen der S4 mit den Abfahrtszeiten 8.35 Uhr, 11.05 Uhr und 16.45 Uhr. Zudem entfällt die Bahn von Öhringen nach Eppingen um 12.38 Uhr sowie die beiden Bahnen von Öhringen nach Schwaigern West mit den Abfahrtszeiten 14.08 Uhr und 16.08 Uhr. Auf dem Streckenabschnitt Schwaigern West - Heilbronn verkehrt im Maximalabstand von 20 Minuten jeweils ein anderer Zug der S4. Auf dem Streckenabschnitt Heilbronn - Öhringen und zurück beträgt der Maximalabstand zur nächste Bahn der S4 mit einer Ausnahme (8.30 Uhr ab Cappel) ebenfalls 20 Minuten.