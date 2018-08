Heilbronn. (dpa-lsw) Weil er gutgläubige Anleger mit dubiosen Ökoenergie-Investitionen hinters Licht geführt haben soll, muss sich ein 66-Jähriger seit Montag in Heilbronn vor Gericht verantworten. Dem Geschäftsführer einer Firma für Solaranlagen und Kraft-Wärme-Kopplung wird vorgeworfen, mit realitätsfremden Renditen und einem angeblich völlig neuartigen Konzept gelockt zu haben. So soll er Investoren zu Zahlungen von bis zu 100 000 Euro gebracht haben. Insgesamt geht es um eine Summe von 500 000 Euro. Die Anlage selbst soll es allerdings nie gegeben haben - auch nicht in der Planung. Am Ende war das Geld weg. Die Investoren gingen leer aus.