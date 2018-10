Schwäbisch Gmünd. (dpa-lsw) Die Volkswirtin Sandra Detzer ist neue Parteichefin der baden-württembergischen Grünen. Der Parteitag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wählte die 36-Jährige am Samstag zur Nachfolgerin von Thekla Walker, die seit der Landtagswahl im Landtag sitzt und den Parteivorsitz aufgibt. Detzer bekam mit 168 Stimmen 82,4 Prozent bei 21 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen. Die Realpolitikern aus Heidelberg führt die Partei nun zusammen mit dem Co-Vorsitzenden Oliver Hildenbrand, der dem linken Flügel zugerechnet wird. In ihrer Bewerbungsrede wandte sich Detzer wie zuvor Ministerpräsident Winfried Kretschmann gegen Rechtspopulisten. In Zeiten eines US-Präsidenten Donald Trump würden die Grünen mehr denn je in einer offenen und liberalen Gesellschaft gebraucht. «Wir sind die einzige politische Kraft, die optimistisch nach vorne blickt», sagte sie mit Blick auf den Pessimismus, den die Populisten verbreiteten.