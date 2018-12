In Mannheim war es kein Geheimnis, dass Heberer ihren Stiefsohn beschäftigte. Foto: dpa



Von Bettina Grachtrup

und Julie Dutkowski

Stuttgart/Mannheim. Die SPD-Landtagsabgeordnete Helen Heberer hat unzulässigerweise ihren Stiefsohn in ihrem Mannheimer Wahlkreisbüro beschäftigt. Ein Landtagssprecher sagte, die Landtagsverwaltung habe von dem Sachverhalt bislang nichts gewusst. Nach einer Prüfung erklärte er, das Beschäftigungsverhältnis sei nach der entsprechenden Richtlinie des Landtags nicht zulässig. Heberer sagte, ihr sei bislang nicht bewusst gewesen, dass sie gegen die Richtlinie verstoße.

"Inzwischen haben wir das Beschäftigungsverhältnis einvernehmlich beendet und werden alles tun, die Angelegenheit in vollem Umfange in Ordnung zu bringen", teilte die Mannheimer Abgeordnete gestern mit. "Ich bedaure, dass durch diesen Irrtum eine solche Situation entstanden ist." Auf RNZ-Nachfrage erklärte Heberer, dass es in Mannheim nie ein Geheimnis gewesen sei, dass es sich bei dem Mitarbeiter um den Sohn ihres Mannes handele.

Bei der Einstellung habe sie sich auf ein Merkblatt des Landtags verlassen, erklärte die Abgeordnete. Dort seien Fälle geschildert, bei denen von einer Beschäftigung abzusehen sei. Nicht aufgeführt seien dort Kinder des Ehegatten - auch sei darin nicht erwähnt, dass die Aufstellung unvollständig sei. Der Landtagssprecher räumte ein, dass Stiefkinder darin nicht ausdrücklich erwähnt werden. Das Merkblatt aus dem Jahr 1985 soll nun entsprechend ergänzt werden.

Den Abgeordneten steht für die Beschäftigung von Mitarbeitern monatlich ein bestimmter Betrag zur Verfügung. In der Richtlinie steht, dass die Abgeordneten aber keine Verwandten oder Verschwägerten ersten oder zweiten Grades beschäftigen dürfen. Der Landtagssprecher erklärte, bei einem Stiefsohn handele es sich um einen Verschwägerten ersten Grades. Der Landtag prüfe nun mögliche Rückforderungen von Zahlungen an den besagten Mitarbeiter.

In Bayern war bekanntgeworden, dass einige Kabinettsmitglieder und eine Vielzahl von Landtagsabgeordneten Ehepartner oder Kinder beschäftigt hatten. In Baden-Württemberg fiel SPD-Spitzenkandidat Gernot Erler auf, weil seine Lebensgefährtin in seinem Wahlkreisbüro arbeitet. Jedoch beteuerten Erler sowie SPD-Generalsekretärin Katja Mast, sie gingen davon aus, dass das Arbeitsverhältnis im Einklang mit dem Abgeordnetengesetz und den Rechtsvorschriften des Bundestages stehe.

CDU-Landeschef Thomas Strobl sagte: "Ich erwarte von der SPD - von Herrn Erler ebenso wie von Frau Heberer - jetzt endlich absolute Transparenz." Es müsse geklärt werden, ob es sich um Scheinselbstständigkeit handele oder die Vergütung der Tätigkeit angemessen war. Der Chef der Jungen Union, Nikolas Löbel, ergänzte: "Durch die undurchsichtigen Angestelltenverhältnisse einiger SPD-Abgeordneten verlieren die Menschen verstärkt das Vertrauen in die zumeist ehrliche Arbeit ihrer Abgeordneten."

FDP-Generalsekretärin Gabriele Heise erklärte, die SPD müsse sich fragen lassen, was noch für versteckte Fälle lauern. "Die SPD ist sonst immer schnell bei der Hand, mit dem Finger auf andere zu zeigen, jetzt gilt es vor der eigenen Haustür zu kehren." Weder Erler noch Heberer hätten die notwendige Sensibilität gezeigt. "Es gilt: Nicht alles was legal ist, ist auch legitim."