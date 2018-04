Auch die sonst so finanziell verwöhnte Stadt Neckarsulm muss den Gürtel enger schnallen - die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fließen nicht mehr so üppig wie in den Vorjahren. Auch der Abgasskandal zeigt Auswirkungen - Audi zahlt weniger Steuern. Foto: Endres

Neckarsulm. (rnz) Der Gemeinderat der Stadt Neckarsulm hat den Haushaltsplan 2016 beschlossen. Der Haushalt 2016 erreicht ein Gesamtvolumen von 194,4 Millionen Euro. Davon entfallen 152,4 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt. Der Vermögenshaushalt umfasst 42 Millionen Euro. Im Baubereich sind Investitionen von 8,39 Millionen Euro vorgesehen, die zum Teil aus der Rücklage und zum Teil über Darlehen finanziert werden.

Im laufenden Jahr belasten rückläufige Gewerbesteuereinnahmen und hohe Umlagezahlungen, die aus den überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2014 resultieren, den Haushalt. Nach Gewerbesteuereinnahmen von 69 Millionen Euro im vergangenen Jahr rechnet die Stadt für 2016 nur noch mit 52 Millionen Euro.

Verursacht wird dieser Rückgang durch bestimmte Entwicklungen, darunter auch den Ausfall der Gewerbesteuerzahlungen des VW-Konzerns infolge des Abgasskandals. Die in diesem Jahr zu leistenden Umlagezahlungen in Höhe von 68 Millionen Euro vergrößern das Defizit im Verwaltungshaushalt zusätzlich, so dass dieser nur über eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden kann.

Aus der Rücklage fließen 31,1 Millionen Euro an den Vermögenshaushaushalt. 21,3 Millionen Euro werden verwendet, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen. Durch die Entnahme sinkt der Stand der Rücklage zum Jahresende 2016 auf 60,9 Millionen Euro. Darin enthalten ist eine Haushaltssicherungsrücklage von rund 26 Millionen Euro als Reservebetrag. Um die im Baubereich erforderlichen Investitionsmittel aufzustocken, ist im Haushaltsplan 2016 erstmals seit 2008 eine Kreditaufnahme von drei Millionen Euro enthalten. Das Investitionsprogramm sieht nur wenige neue Bauprojekte vor.

Dafür sollen im laufenden Jahr Projekte in Angriff genommen werden, die bereits im Haushaltsplan 2015 ganz oder teilweise finanziert waren. Die entsprechenden Haushaltsausgabereste wurden in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Zu den Projekten, mit deren Realisierung in diesem Jahr begonnen werden soll, gehören der Neubau der Kita Pichterichstraße mit Baukosten von fünf Millionen Euro, der Neubau des Hochwasserschutzes östlich der Neckartalstraße in Obereisesheim (Gesamtkosten: 2,2 Millionen Euro), die Erweiterung der Grundschule Amorbach (3,45 Millionen Euro), der Umbau des Verkehrsknotens an der Südtangente zu einer Ampelkreuzung (920.000 Euro) und die Generalsanierung des Lehrschwimmbeckens an der Wilhelm-Maier-Schule (870.000 Euro).

Auch für Baumaßnahmen im Bereich Bildung und Betreuung sind im aktuellen Haushalt Finanzierungsraten veranschlagt.

So plant die Stadt unter anderem die Generalsanierung der Hermann-Greiner-Realschule mit Baukosten von acht Millionen Euro, den Ausbau der Wilhelm-Maier-Schule mit vier Millionen Euro und den Neubau einer Kita in Amorbach mit 1,6 Millionen Euro.

Das größte Investitionsvorhaben in den kommenden Jahren ist der geplante neue Anschluss der B 27 an die Binswanger Straße. Hierfür steht im Haushaltsplan 2016 eine Finanzierungsrate von 3,15 Millionen Euro für den Tiefbau und Gebäudeverlagerungen bereit. Die Gesamtkosten für diese sehr wichtige Infrastrukturmaßnahme werden auf 36 Millionen Euro geschätzt.

In dieser Summe enthalten sind neben den reinen Baukosten auch die Planungskosten, die Grunderwerbskosten sowie ein Kostenansatz für die Verlagerung und den Ersatzbau der Gärtnerei Schimmele.

Weitere finanzielle Belastungen in noch nicht bekanntem Umfang kommen mit der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern auf die Stadt zu. Weil konkrete Zahlen als Planungsgrundlage fehlen, hat die Stadt für diesen Aufgabenbereich noch keine Haushaltsmittel eingeplant.