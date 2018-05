Ulm. (dpa-lsw) Das Bauhandwerk in Ostwürttemberg will Flüchtlinge für Jobs auf dem Bau qualifizieren. Zusammen mit dem Kolping-Bildungswerk und der Arbeitsagentur sollen jährlich bis zu 20 junge Asylsuchende zu einer Ausbildung in einem Bauberuf geführt werden. Die Teilnehmer sollen nicht älter als 30 Jahre sein, einen dauerhaften Bleibestatus und bereits grundlegende Sprachkenntnisse haben, sagte ein Sprecher der Handwerkskammer Ulm. Das Projekt sei bereits gestartet.

Die fünfmonatige Weiterbildung in Aalen (Ostalbkreis) enthält Deutschunterricht ebenso wie Bewerbungstraining und Kenntnisse im Baubereich. Darauf folgt ein einmonatiges Praktikum in einem der 50 Betriebe in der Region. Die Arbeitsagentur übernimmt die Weiterbildungskosten von rund 5000 Euro pro Teilnehmer. Die Flüchtlinge sollen über die Weiterbildung direkt in eine Ausbildung oder einen Job kommen. «Der Bau hat beim Nachwuchs einen hohen Bedarf, und gerade in Bauberufen gibt es schon vielfältige Erfahrungen bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.»