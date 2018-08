Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart, und Sören S. Sgries

Stuttgart. Der Koalitionsvertrag ist öffentlich - und auch die Lücken sind aufschlussreich. Wer sich durch die 138 Seiten grün-schwarzer Regierungsprosa liest, findet beispielsweise nichts dazu, wie das strukturelle Haushaltsdefizit von 1,8 Milliarden Euro "schnellstmöglichst" abgebaut werden wird. Aber: Es gibt auch (schriftlich fixierte) Nebenabreden, wie ein Mitglied der Verhandlungskommission bestätigt. Eine dreht sich um die Grunderwerbssteuer. "Man sieht noch Finanzierungsspielraum", ist zu hören, was im Klartext heißt, den Bürgern könnte das Land beim Grunderwerb noch tiefer in die Tasche greifen. Statt derzeit fünf Prozent sei eine Erhöhung auf sechs oder gar 6,5 Prozent denkbar.

In der Tat muss man in den hochverschuldeten Ländern Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Saarland und Brandenburg den deutschen Höchstsatz von 6,5 Prozent berappen, kauft man ein Grundstück, ein Haus oder eine Wohnung. In Berlin und Hessen sind es sechs Prozent. Doch es geht auch ganz anders: In Bayern und Sachsen wurde seit 1998 nicht an der Steuerschraube gedreht: Der Satz liegt - wie bis 2011 auch in Baden-Württemberg - bei niedrigen 3,5 Prozent.

Die einzige Steuer, bei der die Länder den Steuersatz selbst festlegen können, hatte sofort nach Regierungsübernahme das Begehren von Grünen und SPD geweckt. Noch im November 2011 wurde die Erhöhung auf 5 Prozent fällig. Bis einschließlich 2015 flossen dadurch zusätzliche 1,58 Milliarden Euro in die klamme Landeskasse - im Schnitt jährlich knapp 400 Millionen Euro. Finanziert wurde damit im Wesentlichen der kommunale Ausbau von Einrichtungen zur frühkindlichen Bildung.

CDU-Parteichef Thomas Strobl, kritisierte damals noch scharf den "unerhört raffgierigen" Finanzminister Nils Schmid. Das Häuslebauen werde für viele "schlicht zu teuer und unmöglich".

Im CDU-Wahlprogramm steht: "Wir prüfen, ob der Ersterwerb von Wohneigentum von der Grunderwerbssteuer freigestellt werden kann." So weit will Grün-Schwarz, wie zu erfahren ist, nicht gehen. Aber geprüft werden soll, ob es andere Möglichkeiten gibt, jungen Paaren entgegenzukommen. Experten freilich geben sich skeptisch.

So sehr sich der Grunderwerb verteuern könnte, so sehr zeigt man sich grundsätzlich bemüht, den "Häuslebau" anzustoßen. Als "zentrales Anliegen" nennt der Koalitionsvertrag den Wohnungsbau. Ein Bedarf von 80 000 Wohnungen jährlich bestehe, hatte CDU-Arbeitsgruppenchef Thomas Bareiß noch während der Gespräche erklärt. Dafür wolle man "für Häuslebauer und Vermieter die Bauphasen vereinfachen" sowie "den sozialen Wohnungsbau ankurbeln". Ein Bedarf von 100 Millionen Euro jährliche wurde veranschlagt. Eine Zahl, die sich jetzt nicht mehr findet.

Doch die Landespolitik sieht sich ohnehin weniger als Financier, sondern als verantwortlich für die Rahmenbedingungen. "Beschleunigen und entbürokratisieren", nennt Tobias Wald, CDU-Experte für Wohnungsbau, als wichtigsten Ansatz. Das soll beispielsweise mit einer neuen "Wohnraum-Allianz" gelingen, die "gemeinsame Leitlinien für die verstärkte Schaffung von Wohnraum erarbeiten wird", so der Koalitionsvertrag.

Mittel für den sozialen Wohnungsbau könnten vom Bund kommen. Aber auch ein Förderungsprogramm "Wohnungsbau BW" ist geplant - für Eigenheimförderung, sozialen Mietwohnungsbau und Mehrgenerationswohnen.