Notunterkunft für Flüchtlinge in einer Übungshalle der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg in Bruchsal. Die Unterkunft entlastet die überfüllte Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe. Foto: Uli Deck

Stuttgart. (lsw) Tausende Flüchtlinge fliehen vor dem Krieg in ihren Heimatländern und suchen dauerhaft Schutz in Baden-Württemberg - abgelehnten Asylbewerbern bleibt als letztes Glied in der Kette auf dem Weg zu einem Bleiberecht nur noch die Härtefallkommission. Die Folge ist, dass die Zahl der Eingaben an das Gremium im Vergleich zu den Vorjahren stark zugenommen hat.

«Mit einem kleinen Überhang aus dem Jahr 2013 haben wir uns mit 209 Anträgen befasst», sagte der Vorsitzende der Härtefallkommission, Edgar Wais, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Im Jahr 2013 seien es noch 137 gewesen. Diese Steigerung habe die ehrenamtlichen Kommissionsmitglieder zeitlich, aber auch emotional gefordert.

In insgesamt 52 Fällen hat die Kommission einen dauerhaften Aufenthalt in Baden-Württemberg befürwortet. «Das Innenministerium, wo die von uns geprüften Fälle noch einmal gesichtet werden, hat bisher nicht einen einzigen Fall endgültig abgelehnt», betonte Wais. Allerdings prüfe es noch etliche Fälle.

60 Härtefallanträge seien von vorneherein unzulässig gewesen, weil noch andere Rechtsmittel liefen, sagte Wais. 68 Anträge waren demnach unzulänglich begründet, weil sich die Antragsteller zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit der Härtefallkommission erst viel zu kurz in Deutschland aufgehalten haben, um Integrationsnachweise erbringen zu können. Dies ist eine Hauptvoraussetzung für die Erteilung eines dauerhaften Bleiberechts über den Weg der Härtefallkommission.

Ein Jahr Aufenthalt in Deutschland ist in aller Regel zu kurz, um Integrationsnachweise erbringen zu können. «Drei oder vier Jahre ist ein Zeitraum, mit dem wir schon etwas anfangen können», sagte Wais. Viele Anwälte stellten diese Anträge trotz eines sehr kurzen Aufenthalts dennoch, weil bis zur Entscheidung der Härtefallkommission grundsätzlich kein Flüchtling abgeschoben werden dürfe. Außerdem tauchten etliche Asylbewerber in dieser Zeit ab. «Das ist ein Problem», sagte Wais.

Wais forderte erneut «ein Bleiberecht auf Probe» für Flüchtlinge. Auch der Präsident des Bundesamtes für Migration vertrete ähnliche Ansichten sowie die Wirtschaft im Südwesten. Ein Bleiberecht auf Probe solle für Zuwanderer gelten, die die Voraussetzungen für ein Asyl nicht erfüllen, die sich aber aufgrund positiver Prognosen in Deutschland integrieren könnten. «Die Bundesregierung sollte rasch eine entsprechende Gesetzesvorlage erarbeiten. Die Wirtschaft sucht schließlich händeringend nach Arbeitskräften», sagte Wais.

Er forderte die Ausländerbehörden zudem erneut auf, nicht so schnell Arbeitsverbote zu verhängen. In Ausnahmefällen könne ein solches Verbot zwar vertretbar sein, aber nicht schon dann, wenn kleine Regelverstöße wie beispielsweise das Verpassen von Terminen, vorlägen. «Ein Arbeitsverbot kann nur eine Ultima Ratio sein».

An die Härtefallkommission können sich in Baden-Württemberg seit 2005 Ausländer wenden, die bei Behörden und Gerichten vergeblich um eine Aufenthaltserlaubnis gekämpft haben. Bei dringenden humanitären oder persönlichen Gründen kann das Gremium ein Härtefallersuchen an das Innenministerium richten. Die Kommission hat sich seit 2005 mit mehr als 2200 Anträgen befasst.