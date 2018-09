Stuttgart. (dpa/lsw) Wolken, Nebel und etwas Regen: Eher herbstlich wirkt die kalte Jahreszeit in diesen Tagen im Südwesten. Die Temperaturen sinken zwar, aber dank einem Hoch über den Alpen nur sehr langsam, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Frost gebe es erstmal nur nachts und am frühen Morgen - dann aber könne es auf den Straßen rutschig werden. Die Meteorologen warnten vor allem im südlichen Bergland vor Reifglätte und Nebel beim Fahren. Dort kämen Sturmböen von bis zu 75 Stundenkilometern dazu.

Relativ mild bleibt es laut Wetterdienst auch am Wochenende: Zwischen 7 Grad im Schwarzwald und 11 Grad an der Rheinschiene soll das Thermometer zeigen. Am Sonntag könnte es sogar noch ein paar Grad wärmer werden.