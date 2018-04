Grundwasserexperte Michel Wingering misst am an einer Grundwassermessstelle in Grafenau (Baden-Württemberg) den Grundwasserstand und liest dazu Daten wie z.B. die Ganglinie des Grundwassers aus. Foto: dpa

dpa/tmn. Nach monatelanger Trockenheit sind die Grundwasserstände in Baden-Württemberg auf historischem Tief und fallen weiter. "Seit 1913 war es nicht mehr so schlimm", sagt Wasser-Experte Michel Wingering von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW). Das könne im Lauf des Jahres zum Problem für Fließgewässer und deren Ökosysteme werden. "Solche Gewässer führen relativ früh dann Niedrigwasser und können in Teilen ganz austrocknen."