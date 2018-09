Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält ein Flugmodell in seinen Händen. Es sieht aus wie eine riesige Silbermöwe. "Sie können den Vogel jetzt fliegen lassen", ermuntert ihn der Vorstandschef der Festo AG, Eberhard Veit. Der Grünen-Politiker wirft den Hochtechnologieträger in die Höhe. Schon segelt der mit schlagenden Flügeln durch die Luft. Kurz darauf landet er wieder am Ausgangspunkt. "Unglaublich", staunt Kretschmann. Der Flug ist eine Demonstration einer Technologie, die sich grün nennt - so wie die Partei, die dem Gedanken der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft Auftrieb verschafft hat. Das der Möwe nachempfundene Objekt soll Ideen für Ressourcen sparende Konstruktionen liefern - ein Firmenbesuch nach Kretschá †manns Geschmack. Am Ende erhält er von Veit ein Geschenk, das für den "engen Kontakt" zwischen Wirtschaft und Politik stehen soll, für gemeinsame Weichenstellungen - eine Miniaturausgabe einer Eisenbahn. Ausgerechnet.

Die Grünen und die Wirtschaft. Es ist noch nicht lange her, da schienen das eher zwei Züge zu sein, die aufeinanderzurasen - und der große Knall nur eine Frage der Zeit. Unternehmergrößen hatten im Landtagswahlkampf 2011 für die CDU geworben. Und danach für den Bau von Stuttgart 21. Für viele Mittelständler war das Milliardenprojekt ein Synonym für die Zukunftsfähigkeit des Landes. Und die Grünen die Dagegen-Partei. In dieser Zeit traf Kretschmann einmal auf Berthold Leibinger, den Aufsichtsratschef von Trumpf. Wie es so gehe, wollte der Regierungschef wissen. "Persönlich gut, wirtschaftlich gut, politisch schlecht", lautete die Antwort. So war das damals.

Und jetzt gibt es diese repräsentative Umfrage, die auch noch die CDU in Auftrag gegeben hat. Danach traut die Wählerschaft den Grünen im Kompetenzfeld "Prosperität", worunter Wissenschaftler Wohlstand, Unternehmensgründungen und sichere Energiepreise subsumieren, also das, was man unter Wirtschaftskompetenz versteht, mehr zu als der CDU. Dabei galt dieser Bereich immer als deren Markenzeichen. Die Grünen standen für Umwelt, für Kultur, solche Dinge.

"Die CDU hatte die Bodenhaftung verloren. Die Grünen haben erst mal einen Vorschuss", sagt Ruth Baumann. Sie sitzt im Büro ihrer Straßenbaugesellschaft, die sie in Freiburg mit ihrem Mann leitet. "Tendenziell bin ich eine Schwarze. Aber ich habe keine Berührungsängste. Mir geht's um den Mittelstand." Die Handwerkerin hadert mit der Politik. Es werde zu viel verwaltet, zu wenig gestaltet. Klagen, die man oft hört. Der Frust vieler Kleinunternehmer hat sich im Lauf der Zeit auf die CDU projiziert. Bei der Bundestagswahl 2009 liefen viele zur FDP über, bei der Landtagswahl 2011 zu den Grünen. "Viele Parlamentarier treten oft staatstragend auf. Dabei wissen wir selbst, wer den Staat trägt", so Baumann. "Die Grünen haben den Leuten zumindest das Gefühl gegeben, zuzuhören und etwas ändern zu wollen."

Die Ökopartei und die Wirtschaft, das ist auch eine Geschichte der Annäherung. Kretschmann war noch nicht vereidigt, da sorgte der Satz, weniger Autos seien besser als mehr, für Ärger. Er hat ihn nie zurückgenommen. Er hat ihn aber auch nicht wiederholt. Vielmehr hat er später einen Satz platziert, den die Bosse und die Beschäftigten von Daimler, Bosch und Co lieber gelesen haben dürften als so mancher Grüne: "Wir waren schon immer eine Autofahrerpartei."

Im Porsche-Stammwerk in Zuffenhausen sind die meisten Arbeiter bei der IG Metall. Aber was das Wahlverhalten angeht, glaubt Betriebsratschef Uwe Hück, selbst SPD-Mitglied, ticke die Belegschaft wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Es gibt also auch bei Porsche viele Grünen-Wähler. Dass die Bürger die Wirtschaftskompetenz nun bei der Ökopartei verorten, sieht Hück skeptisch. Der Betriebsratschef redet gern in Bildern aus seiner Branche: "Das Auto Baden-Württemberg war ja schon entwickelt, die Grünen sind da nur zugestiegen. Sie sitzen zwar am Steuer, aber sie lenken ein altes, bewährtes Modell. Erst wenn sie ein neues Design, ein neues Modell auf den Markt bringen, kann man sagen: Das taugt etwas - oder nicht. Dabei hoffe ich auch auf den Sachverstand meiner roten Ingenieure." Der grüne Koalitionspartner SPD stellt ja den Minister für Wirtschaft. Aber es ist ein Thema, das der Ministerpräsident zur Chefsache erklärt hat.

Kretschmann sieht das Umfrageergebnis als Lohn seiner Bemühungen, als Resultat eines Wandels, in dem gutes Wirtschaften nicht mit Wachstum um jeden Preis gleichgesetzt wird. "In den ersten eineinhalb Regierungsjahren lag mein Fokus ganz klar auf Wirtschaftsterminen", sagt er auf der Rückfahrt von Festo. "Man kann nicht gegen die Wirtschaft regieren und das war auch nie unsere Absicht. Deshalb war und ist es mir sehr wichtig, Vertrauen aufzubauen und Vorurteile zu beseitigen." Seine Partei habe zudem ein "natürliches Interesse, wirtschaftsnah zu sein": Sie brauche die Unternehmen für die Energiewende, für grünes Wirtschaften. Die Partei der Wirtschaft sind sie deshalb noch lange nicht. "Ich mache mir nicht die Illusion, dass die Wirtschaftschefs scharenweise zu uns überlaufen. Dazu ist die Wirtschaft zu lange zu gut mit der CDU verbandelt. Aber wir haben uns da jetzt viel Respekt erarbeitet", sagt Kretschmann.