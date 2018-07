Der Moment, in dem die ganze Last abfiel: Sandra Detzer, frisch gekürte Landesvorsitzende der Südwest-Grünen. Foto: Lino Mirgeler

Von Sören S. Sgries

Schwäbisch Gmünd. Seit Samstag ist Sandra Detzer (36), Volkswirtin und Polotologin aus Heidelberg, neue Grünen-Landeschefin.

Frau Detzer, Sie sind gewählt, klar mit 82,4 Prozent. Wie groß ist die Freude?

Im Moment unheimlich groß. Man arbeitet hart hin auf diesen Moment, man überlegt sich, was man der Partei anbieten will. Wenn das dann so deutlich bestätigt wird, freut mich das natürlich.

Was für eine Partei führen Sie denn? Anstelle des Selbstbewusstseins nach dem Wahlsieg im Frühjahr scheint Verunsicherung getreten zu sein.

Verunsicherung sehe ich nicht. Wir wollen auch im Bund Verantwortung übernehmen. Ich sehe einen großen Willen, zu gestalten, die Mühen der Regierungsarbeit auf sich zu nehmen. Nach dem Parteitag sind wir geschlossener denn je.

Von Regierungsalltag ist in den Reden aber wenig die Rede, mehr von Trump, Brexit, AfD.

Na klar diskutieren wir auch, wie die politische Großwetterlage ist. Die ganz kleinen Karos waren nie unsere Sache. Deswegen müssen genau diese Emotionen, die übergeordnete Stimmung auch auf den Tisch.

Optimismus war Ihr Schlagwort. Wie vermitteln Sie das?

Vorleben.

Ihre Rede begann kämpferisch. Müssen Sie das auch der Partei vermitteln, die um den gesellschaftlichen Zusammenhalt fürchtet?

Ich kann Kampf, wenn notwendig. Ich kann Versöhnung und moderat. Diese Mischung will ich jeweils gebrauchen, wenn es notwendig ist.

Sie haben sich eine kleine Spitze in Richtung Bundespartei geleistet: "Unbequem sein" reiche Ihnen nicht. Sind Sie unzufrieden mit dem in Münster eingeschlagenen Kurs?

Ich bin zufrieden mit dem, was auf dem Bundesparteitag in Münster beschlossen wurde. Hier in Baden-Württemberg führen wir aber eine Regierung, hier sind wir in Verantwortung. Da reicht unbequem sein allein nicht aus.

Zur umstrittenen Vermögenssteuer haben Sie sich vor Ihrer Wahl sehr diplomatisch geäußert. Und jetzt, ganz offen?

Ich halte grundsätzlich die Vermögenssteuer für kein geeignetes Instrument, um die Schere zwischen Arm und Reich zu verkleinern. Jetzt haben wir sie beschlossen. Wir haben aber auch klare Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung gesetzt. Sie darf Innovationen nicht hemmen und Arbeitsplätze nicht gefährden.

Zunächst sind Sie für ein Jahr gewählt. Bleibt neben der Organisation des Bundestagswahlkampfs noch Raum und Luft, um eigene Akzente zu setzen?

Den Raum werde ich mir nehmen. Ich möchte mich auf zwei Schwerpunktthemen konzentrieren: das innovative Wirtschaften in Richtung fossilfreie Zukunft und die weitere Stärkung des ländlichen Raums. Da bin ich optimistisch, dass ich mit meiner Partei auch in Zukunft gute Akzente setzen kann.