Von Sören S. Sgries

Heidelberg. 10,9 Prozent der Wähler sprachen sich im Südwesten für die Grünen aus - die damit immerhin 2,5 Punkte über dem Bundesschnitt lagen. Zufrieden sind sie natürlich trotzdem nicht. Die Landesvorsitzende Thekla Walker (44) über Kurskorrekturen, Südwest-Engagement und Schwarz-Grün.

Rücktritt von Jürgen Trittin, Claudia Roth, Renate Künast - wurden die richtigen personellen Konsequenzen aus der Wahlniederlage gezogen?

Wenn die Personen, die für den Wahlkampf verantwortlich waren, auf diese Weise Konsequenzen ziehen, halte ich das für respektabel. Es ist der richtige Schritt, dass der Weg für einen Neuanfang freigemacht wird.

Auffällig: Cem Özdemir hat als einziger gleich die erneute Kandidatur als Parteichef erklärt hat. Ein Zeichen der Südwest-Grünen, künftig mehr Einfluss im Bund haben zu wollen?



Zunächst einmal hat er sich dem gemeinsamen Rücktritt angeschlossen. Es ist danach völlig legitim, seine Wiederwahl wieder in den Raum zu stellen. Entscheiden müssen die Delegierten auf dem Parteitag. Es war aber in erster Linie eine persönliche Entscheidung. Aber selbstverständlich freuen wir uns über jeden Baden-Württemberger, der in Berlin an entscheidender Stelle mitgestaltet.

Aber wie sieht es im Landesverband aus, der schon vorab über den Linksschwenk der Bundespartei geklagt hat?

Wir werden uns zu Wort melden. Wir wollen künftig verstärkt aus Baden-Württemberg Impulse setzen in Richtung Berlin und uns an der Debatte um eine neue konzeptionelle Aufstellung sehr stark beteiligen. Wir haben als erfolgreichster grüner Landesverband eine große Verantwortung - und auch ein großes Interesse daran. Wir haben gesehen, dass wir sonst mit in einen Abwärtsstrudel gerissen werden.

Warum ist das nicht schon vorher passiert, als die Inhalte beschlossen wurden?



Wir haben in Berlin in den entsprechenden Debatten mitgeredet. Der Bundesvorsitzende kommt immerhin aus Baden-Württemberg. Und Winfried Kretschmann hat deutlich zum Ausdruck gebracht, wo aus seiner Sicht die Grenzen liegen. Aber am Ende sind wir den Kurs mitgegangen, das müssen wir selbstkritisch feststellen. Dieser Kurs war jedoch nicht der richtige. Deshalb muss er geändert werden.

Im Parteirat sitzt aus dem Südwesten nur der Mannheimer Gerhard Schick - ein Parteilinker. Wird jetzt ein Vertreter des Realo-Flügels kandidieren?



Konkrete Namen und Personen gibt es noch nicht, es wird aber intensiv beraten, was für uns aus Baden-Württemberg der richtige Weg ist. Sicher ist, dass wir versuchen werden, im Parteirat künftig stärker vertreten zu sein. Und wir brauchen eine stärkere Abstimmung zwischen den Grünen in Berlin und denen, die auf Landesebene in Regierungsverantwortung sind.

Jetzt geht es um Koalitionsoptionen: Winfried Kretschmann fordert "ernsthafte Sondierungen" von Schwarz-Grün. Eine Forderung, der Sie sich anschließen?



Ich finde es grundsätzlich richtig, wenn eine Partei sich Anfragen für Gespräche nicht verschließt. Ich schätze allerdings - genauso wie der Ministerpräsident - die Chancen als äußerst gering ein, dass es tatsächlich zu einer Einigung kommt. Die Wähler haben den relativ klaren Auftrag gegeben, dass es zu einer Großen Koalition kommen sollte - und ich denke, darauf wird es hinauslaufen.

Die Analyse der Wählerwanderung zeigt, dass 420.000 Stimmen von den Grünen zur Union gewandert sind.



Aber gleichzeitig sagen Umfrageergebnisse, dass sich nur eine Minderheit eine schwarz-grüne Koalition vorstellen könnte. Wir machten uns damit unglaubwürdig. Wir sind ganz anders in den Wahlkampf gestartet, mit einer ganz anderen Agenda. Das passt inhaltlich nicht zusammen.

Christian Ströbele hat gefordert, die Option Rot-Rot-Grün mit immerhin vier Stimmen Mehrheit zu prüfen.



Das ist nur ein sehr geringer Stimmenvorsprung für eine solide Regierungsarbeit, insbesondere bei den schwierigen Aufgaben, die uns bevorstehen. Ich persönlich sehe das auch nicht als den richtigen Weg an - zumal die SPD das komplett ausgeschlossen hat und auch wir die Linken auf Bundesebene nicht für regierungsfähig halten.

Zurück zur Landesebene: Da haben wir jetzt eine sehr starke CDU. Fürchten Sie um Ihre Chancen bei Kommunal- und Landtagswahlen?

Klar ist, dass wir Grüne bescheiden sein müssen. Das Siegen in Baden-Württemberg ist nicht selbstverständlich geworden. Insofern ist das aktuelle Ergebnis ein Ansporn, sich anzustrengen und unsere Erfolge und unsere gute Regierungsarbeit herauszuheben.

Ist im Land eine Schwarz-Grüne Koalition denkbar?

Wir hatten früher nie Berührungsängste gegenüber der CDU. Aber wir haben jetzt eine grün-rote Regierung, die seit über zwei Jahren gut zusammenarbeitet. Das ist unser Kurs. An dem halten wir fest.