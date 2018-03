Von Julia Giertz

Stuttgart/Berlin. (lsw) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will nach Überzeugung des Grünen-Politikers Toni Hofreiter das Bahnprojekt S 21 auf Biegen und Brechen durchdrücken. «Vor der Bundestagswahl einzuräumen, dass dieses Prestigeprojekt Unsinn ist und damit den S-21-kritischen Grünen recht zu geben, passt ihr nicht in den Kram», sagte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestages der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Dem bahnintern bereits herbeigesehnten Ende des letzten verbliebenen 21-er Projektes stehe ein Veto des Kanzleramts entgegen.

Denn Merkel fürchte, dass bei einem Aus für S 21 nicht nur ihr Ansehen beschädigt würde, sondern auch der Wirtschaftsstandort Deutschland, dessen Ruf mit dem pannengeplagten Hauptstadtflughafen und den immensen Mehrkosten bei der Hamburger Elbphilharmonie bereits angeknackst sei. Nur so sei zu erklären, warum die Mehrheitsfraktionen den für vergangenen Mittwoch geplanten Auftritt von Bahnchef Rüdiger Grube und Technikvorstand Volker Kefer vor dem Ausschuss verhindert hätten. «Da wäre einmal mehr über die Misere berichtet worden.» Allerdings werde das Image Deutschlands mehr leiden, wenn S 21 nicht jetzt aufs Abstellgleis gefahren und immer teurer werde, glaubt der Naturwissenschaftler.

Merkel hatte sich persönlich für S 21 stark gemacht und Ende 2010 gesagt, es stehe auch für viele Infrastruktur-Vorhaben der Zukunft, die Deutschland sich zutrauen müsse. Dazu gehörten Hochspannungsleitungen für erneuerbare Energien, Breitbandverkabelung oder Straßenprojekte. Die CDU-Bundesvorsitzende hatte auch die Landtagswahl in Baden-Württemberg im März 2011 zu einer Abstimmung über das Bahnprojekt erhoben. Damals war Grün-Rot an die Macht gekommen.

Hofreiter sagte, auch wenn Stuttgart 21 für die Bahn bei Mehrkosten von 1,1 Milliarden Euro noch eine - optimistisch berechnete - Rendite von 1,8 Prozent abwerfe, müsse man nach alternativen Investments fragen. Bei einer angenommenen Bauzeit von elf Jahren müsse die Bahn jährlich rund 100 Millionen Euro zusätzlich für S 21 bezahlen. «Im Ausbau des Güterzugverkehrs würden sich diese Ausgaben viel eher rentieren.» Dieser mache im Unterschied zu S 21 betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich Sinn, sagte der Nachfolger des derzeitigen baden-württembergischen Verkehrsministers und S-21-Gegners Winfried Hermann (Grüne) an der Ausschussspitze. Er befürchte, dass die Bahn an verschiedenen Baumaßnahmen schleichend Mittel abknapsen werde, um die S-21-Zusatzkosten zu stemmen. «Das wird zu Verzögerungen bei anderen Projekten führen.»