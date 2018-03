Stuttgart. (dpa/lsw) Auch unter Grün-Schwarz will das Land fußgängerfreundlicher werden. Der im vergangenen Jahr gestartete Fußgänger-Check für ausgewählte Kommunen wird fortgesetzt, wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch mitteilte. Weitere acht Kommunen würden dabei unterstützt, Schwachstellen im Fußverkehr aufzudecken und zu beseitigen. Es müsse sicher und attraktiv sein, zu Fuß zu gehen. Im ersten Jahr der Aktion waren für 15 Kommunen vor Ort insgesamt 300 Vorschläge zur Verbesserung entwickelt worden. "Ein sicherer Fußverkehr ist ein Grundbedürfnis der Menschen", so Hermann. Bis zum 1. Juli können sich Kommunen bewerben.