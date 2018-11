Schon in der nächsten Woche könnte es in Stuttgart wieder einen Feinstaubalarm geben. Wenn es nach der grün-schwarzen Landesregierung geht, könnte eine blaue Plakette helfen, um die Luft in der Großstadt rein zu halten. Foto: dpa

Von Roland Böhm und Julia Giertz

Stuttgart. Grün-Schwarz in Baden-Württemberg will sich für die blaue Plakette einsetzen, um die Luftverschmutzung etwa in Stuttgart in den Griff zu bekommen. "Ohne geht es nicht", sagte Uwe Lahl, Amtschef im grün geführten Verkehrsministerium, am Mittwoch in Stuttgart. Vorsichtiger, aber nicht grundsätzlich ablehnend äußerte sich die CDU-Fraktion. Sie will anders als Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) an der blauen Plakette zur Reduktion von Stickoxid festhalten. "Wir sehen das als letztes Mittel zur Luftreinhaltung an", sagte die Verkehrsexpertin der CDU-Fraktion, Nicole Razavi.

Insbesondere in emissionsgeplagten Städten wie Stuttgart müsse eine Lösung her. Allerdings müssten vor der Einführung einer blauen Plakette für schadstoffarme Fahrzeuge andere Maßnahmen wie Verkehrslenkung und Förderung des Nahverkehrs ergriffen werden.

Christian von Stetten, Vorsitzender des Parlamentskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, lehnt hingegen die blaue Plakette für Umweltzonen ab. Sie würde viele Mittelständler und Handwerksbetriebe massiv treffen, die dann an bestimmten Tagen ihre innerstädtischen Kunden nicht mehr beliefern könnten, sagt er.

Die blaue Plakette steht auf der Tagesordnung der zweitägigen Verkehrsministerkonferenz, die an diesem Donnerstag in Stuttgart beginnt. Bundesverkehrsminister Dobrindt hatte die Pläne jüngst auf Eis gelegt. Die Möglichkeit, blaue Umweltzonen auszuweisen, kann nur der Bund den Kommunen eröffnen.

Nach bisherigen Plänen würde die blaue Plakette nur Fahrzeuge erhalten, die so sauber sind, dass sie die sogenannte Euro-6-Norm erfüllen. Vor allem ältere Dieselfahrzeugen könnten damit in vier, fünf Jahren aus Umweltzonen verbannt werden. Diesel gelten als Hauptverursacher der Luftverschmutzung mit Stickoxiden.

Die Einführung einer blauen Plakette will die Christdemokratin Razavi an Bedingungen geknüpft sehen. So dürfe es nicht zu "Berufsverboten" kommen, wenn Pendlern oder Handwerkern die Einfahrt in die blauen Umweltzonen verwehrt würde. "Ich kann diesen Leuten nicht sagen, ihr müsst euch ein neues Auto kaufen." Es müsse Ausnahmeregelungen für Anwohner geben. Die Umstellung müsse auch zeitlich gestreckt sein.

Wichtiger als Einschränkungen seien Konzepte für einen Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr. Auch der Schienennahverkehr müsse ausgebaut werden. Mit dem Auftrag des Landes für die beiden neuen Betreiber der Stuttgarter Netze, Go-Ahead und Abellio, gingen Kapazitätseinbußen einher, monierte die Vizechefin der CDU-Fraktion.

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hatte sich skeptisch zur blauen Plakette geäußert. Grund: Die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen könne beeinträchtigt werden.

Stuttgart kann die EU-Grenzwerte sowohl für Stickoxide als auch für Feinstaub seit Jahren nicht einhalten. Die Schadstoffmessstelle Neckartor gilt als eine der schmutzigsten Ecken bundesweit. Vom 15. Oktober an kann es Feinstaubalarme geben, bei denen die Autofahrer aufgerufen werden, ihren Wagen freiwillig stehen zu lassen. Mit Atemschutzmasken und einem Banner mit der Aufschrift "Städte wollen atmen - schmutzige Diesel raus" versammelten sich Greenpeace-Aktivisten am Mittwoch am Schadstoff-Hotspot Neckartor.