Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Als Guido Wolf, der Chef der CDU-Landtagsfraktion, am Mittwochmorgen vor die Presse tritt, ist eigentlich schon alles klar. In einer formalen Abstimmung hätten sich die Abgeordneten soeben einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit den Grünen ausgesprochen, erklärt Wolf. Der CDU-Landesvorstand votierte am Mittwochabend in Stuttgart einstimmig für die Aufnahme offizieller Koalitionsverhandlungen, nachdem CDU-Präsidium und Landtagsfraktion bereits grünes Licht gegeben hatten. Aus Sicht der Grünen steht solchen Gesprächen ohnehin nichts mehr im Weg. Beginnen könnten sie an diesem Freitag.

CDU-Landeschef Thomas Strobl sagte, die CDU werde ernsthaft und zügig mit den Grünen verhandeln. Dies bedeute aber nicht automatisch, dass es auch eine gemeinsame Regierung geben werde. Ob es zu Grün-Schwarz komme, werde die CDU am Ende der Gespräche entscheiden. Eine Koalition wäre ein Arbeitsbündnis auf Zeit, in der die CDU ihre eigenständigen Positionen und Überzeugungen aufrecht erhalten werde.

Sollten die Gespräche erfolgreich verlaufen, wäre die CDU erstmals in ihrer Geschichte Juniorpartner in einem Bündnis mit den Grünen. Es würde vom bisherigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann geführt. In Baden-Württemberg ist Grün-Schwarz die letzte Möglichkeit, eine stabile Regierung zu bilden.

Mit dem Votum der Abgeordneten indes scheint die Entscheidung der Parteigremien vorgezeichnet. Schließlich sind viele Abgeordnete zugleich CDU-Kreisvorsitzende - und weiter auf Wolfs Seite. Nur zwei Tage nach dem Absturz der Partei von vormals 39 auf nur noch 27 Prozent haben sie den 54-Jährigen als ihren Fraktionschef bestätigt. Der hatte als CDU-Spitzenkandidat vor der Wahlschlappe Grün-Schwarz ausgeschlossen, nun gehört er zur Verhandlungsdelegation.

Nach seinem kurzen Statement muss Wolf schon weiter, zum Staatsbegräbnis von Lothar Späth, dem letzten CDU-Ministerpräsidenten, der Baden-Württemberg mit absoluter Mehrheit regiert hat. So sind an diesem Tag Vergangenheit und Zukunft, alter Glanz und aktuelles Elend nah beieinander.

Bereits am Freitag sollen die Koalitionsverhandlungen beginnen, und - Einvernehmen mit den Grünen vorausgesetzt - am 12. Mai in die Wahl der bundesweit ersten grün-schwarzen Landesregierung durch den Stuttgarter Landtag münden.

Dass sich die erfolgsverwöhnte Südwest-CDU mit dieser Vorstellung schwertut, beweist nicht nur ein Versprecher von CDU-Landeschef Thomas Strobl, der am Vortag nach der zweiten Sondierungsrunde die Chancen einer "schwarz-grünen" Regierung herausgestrichen hatte. Die Rolle als Juniorpartner der Grünen sorgt für Unbehagen in der Fraktion wie auch an der Parteibasis. "Die große Mehrheit meiner Basis ist von dieser Perspektive nicht begeistert", berichtet etwa Thomas Blenke, Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Calw und Innenexperte der Fraktion. "Aber die Mitglieder sehen auch die Gefechtslage. Sie verstehen, dass wir mit den Grünen verhandeln müssen."

Denn nach dem Ausschluss einer rechnerisch möglichen schwarz-rot-gelben Koalition durch SPD wie FDP bliebe nur noch die Alternative Neuwahlen, die nach allgemeiner Ansicht aber nur die AfD weiter stärken würde. Eine grün-schwarze Koalition "um jeden Preis" aber, mahnt Blenke, dürfe es deshalb auch nicht geben.

Die Stimmung bei den Mitgliedern sei geteilt, sagt auch Wolfgang Reinhart, Chef der CDU Main-Tauber-Kreis und Mitglied im Fraktionsvorstand. "Wir müssen die Basis unbedingt mitnehmen, zumal noch die Aufarbeitung des Wahlergebnisses aussteht."

In der Landtagsfraktion schauen sie schon in die Zukunft. Schnell haken die Abgeordneten am Mittwochvormittag die formale Frage der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ab und gehen gleich die Inhalte an. Die Handschrift der CDU, sie soll auf jeden Fall zu sehen sein, speziell in der Bildungs- und der Innenpolitik. Ein Knackpunkt dürfte auch die Frage werden, welche Partei welches Ressort erhält und speziell für die CDU, wer ihre Kabinettsmitglieder überhaupt bestimmt.

Für den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann scheint indes bereits klar zu sein, wer künftig sein Hauptansprechpartner bei der CDU sein wird: Nach den beiden Sondierungsgesprächen unterhielt er sich auffällig lange und angeregt mit Thomas Strobl. Der CDU-Bundesvize und Heilbronner Bundestagsabgeordnete wird in den nächsten Wochen entscheiden müssen, ob er als Vize-Regierungschef nach Stuttgart wechseln will - und seine Partei, ob sie das mittragen würde.