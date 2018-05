Stuttgart. (dpa) Bei der Umsetzung zentraler grün-roter Projekte setzt die Koalition fest auf einen Regierungswechsel in Berlin und auf frisches Geld vom Bund. Den systematischen Ausbau der Ganztagsschulen und die Einbeziehung behinderter Kinder in den regulären Schulunterricht (Inklusion) könne kein Bundesland alleine stemmen, sagte SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel am Montag in Stuttgart. Ohne Geld vom Bund würden die Sparbemühungen nachhaltig erschwert. "Wenn sich alles richtig einfärbt, ist es am besten für das Land", bekräftigte er Hoffnungen auf Rot-Grün in Berlin. CDU-Chef Thomas Strobl warf Grün-Rot vor, die Herausforderungen selbst nicht anzupacken. Entweder, sie rufe beim Bund nach Hilfen, oder sie jammere über angebliche Altlasten der CDU-geführten Vorgängerregierungen. Auch der FDP-Spitzenkandidat Dirk Niebel hielt Grün-Rot vor, ungedeckte Versprechen zu machen. "Statt mit den eigenen Mitteln zu wirtschaften, sollen andere zahlen."

Finanzminister Nils Schmid (SPD) bekräftigte, dass er den Ministerien im Herbst "Orientierungspläne" vorlegen wolle. Aus ihnen soll hervorgehen, wie viel die Ressorts jeweils bis 2020 einsparen müssen. In dem Jahr darf Baden-Württemberg wegen der Schuldenbremse keine neuen Schulden mehr machen. Bis dahin gilt es ein jährliches strukturelles Defizit abzubauen, das zu Beginn der Regierungszeit rund 2,5 Milliarden Euro groß war. Schmid erklärte, die bereits beschlossenen Einsparungen wirkten sich 2020 mit rund einer Milliarde Euro aus.