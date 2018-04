Stuttgart. (dpa-lsw) Urbanes Imkern boomt dem Deutschem Imkerbund (DIB) zufolge auch in Baden-Württembergs Städten. So ist die Zahl der Mitglieder im Imkerverein Stuttgart nach eigenen Angaben zufolge in den vergangenen fünf Jahren von 148 auf 209 gestiegen, in Karlsruhe von 170 auf 260. In Mannheim haben sich die Zahlen auf 145 in etwa verdoppelt.

In ganz Baden-Württemberg haben sich die Mitgliederzahlen von 16 000 auf 19 000 entwickelt. «Wir gehen mittlerweile von 110.000 Freizeit- und Nebenerwerbsimkern deutschlandweit aus», sagt Petra Friedrich vom DIB. Denn circa zehn Prozent aller Bienenhalter sind nicht in Verbänden organisiert.

Trotzdem sank die Zahl der Bienenvölker in Baden-Württemberg von 156.000 im Jahr 2010 auf aktuell 148.000. Der Hauptfaktor dafür sei die Varroa-Milbe. Der Parasit hat sich demnach in den vergangenen Jahrzehnten weltweit verbreitet. Die Milbe schwächt die Biene und überträgt schädliche Viren. «Sie ist ein dramatischer Parasit», sagt Peter Rosenkranz, Leiter der Landesbienenkunde der Universität Hohenheim. Zudem beeinträchtigten genmanipulierte Pflanzen und Pestizid-Einsätze die Lebensbedingungen der Bienen.

Dabei gilt ein Verlust über den Winter von 10 bis 15 Prozent der Völker als normal. «In diesem Jahr müssen wir mit höheren Verlusten rechnen», sagt Rosenkranz mit Blick auf die Varroa-Milbe. Erste Schätzungen gehen von einer Sterberate von 25 Prozent aus, die genauen Zahlen stehen noch aus.

Stadtimker trügen indes dazu bei, dass sich die Population der Honigbiene erhole. «Den Bienen geht es in der Stadt besser als auf dem Land», sagt Tobias Miltenberger, Vorsitzender des Bienenschutzvereins Stuttgart. Hier fänden die Insekten eine größere Vielfalt an Blüten. Zudem komme dort weniger Pflanzenschutzmittel vor.

Die dichte Stadtbesiedlung vertrage sich zudem gut mit der Bienenzucht: «Durch langjährige Zuchtarbeit ist es gelungen, sanftmütigere Bienen zu haben», erklärt Miltenberger. Warum die Imkerei in der Stadt derzeit so boomt? «Es ist eine Möglichkeit, sich die Natur anzueignen», sagt der Berufsimker. Das erkläre auch den enormen Ansturm auf die Einsteigerkurse, die Imkervereine sowie das Bieneninstitut anbieten. Vielerorts wie in Karlsruhe und Stuttgart seien die Kurse ständig ausgebucht.