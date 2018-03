Der Vorstoß verwirre die Gläubigen, warnt Erzbischof Müller in einem Brief. Foto: dpa

Von Miriam Schmidt und Jürgen Ruf

Rom/Freiburg. In der Debatte um den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen hat die vatikanische Glaubenskongregation die Erzdiözese Freiburg aufgefordert, ihren Vorstoß zurückzuziehen. Das verlangte der Präfekt der Kongregation, Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, in einem Brief an seinen Freiburger Glaubensbruder Erzbischof Robert Zollitsch, wie die katholische Zeitung "Die Tagespost" berichtete. Müller betont darin, der Entwurf enthalte zwar "richtige und wichtige" Hinweise, stimme aber in Punkten nicht mit der kirchlichen Lehre überein.

Die Diözese Freiburg wies Müllers Forderung zurück und sprach von ermutigenden Reaktionen, die sie auf ihren Vorstoß erhalten habe. Katholiken, die nach einer Scheidung wieder heiraten, sollten nicht kategorisch vom kirchlichen Leben und kirchlichen Ämtern ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher. Ziel sei es daher, auf die Betroffenen zuzugehen und Angebote für sie zu entwickeln.

Die katholische Kirche in Deutschland ringt schon länger um einen neuen Umgang mit Geschiedenen. Anfang Oktober hatte das Seelsorgeamt des Erzbistums Freiburg eine Handreichung für Seelsorger herausgegeben und unter anderem angekündigt, geschiedenen Katholiken nach erneuter Heirat nicht mehr grundsätzlich die Kommunion und andere Sakramente zu verwehren. Eine erneute Heirat nach einer Scheidung gilt in der katholischen Lehre als Sünde.

Müller warnt dem Bericht zufolge vor einer "Verwirrung der Gläubigen hinsichtlich der Lehre der Kirche über die Unauflöslichkeit der Ehe". Der Freiburger Vorstoß habe in Deutschland und weltweit für Verunsicherung gesorgt. Der Ende Oktober verschickte Brief ging in Kopie an alle Diözesanbischöfe in Deutschland.

Das Erzbistum Freiburg vertraue auf Papst Franziskus, sagte ein Sprecher am Dienstag. "Der Papst weckt die Sehnsucht nach einer erneuerten Kirche." In diesem Geiste stehe der Freiburger Vorstoß. Die Handreichung des dortigen Seelsorgeamtes habe "viele ermutigende Reaktionen" ausgelöst - weit über die Erzdiözese Freiburg hinaus.

Der Freiburger Erzbischof Zollitsch, zugleich Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, äußerte sich nicht zu Müllers Kritik. Er befinde sich derzeit in Exerzitien, sagte sein Sprecher. Dies seien Tage des Schweigens und des Gebetes.